Мурзин занял второе место на чемпионате мира по шахматам среди юношей

Россиянин Володар Мурзин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по шахматам 2023 года среди юношей не старше 18 лет в Италии.

17-летний спортсмен из Нижнего Тагила в заключительном туре одержал победу над своим соотечественником Алексеем Гребневым, который накануне досрочно стал чемпионом мира.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поздравил молодых отечественных призёров первенства планеты с «этим великолепным результатом».

«Не так давно наши шахматисты победили в медальном зачёте на первенстве мира в младших возрастных категориях, который прошёл с 14 по 27 октября в Шарм-эш-Шейхе, и сейчас мы закрепили этот рекордный результат», — цитирует Филатова ТАСС.

Россиянка Александра Шведова завоевала серебряную медаль первенства планеты среди девушек до 16 лет. Анна Журова заняла четвёртое место в соревнованиях среди девушек до 18 лет.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий сыграл вничью третью партию подряд на этапе Grand Chess Tour в США.