Мурзин занял второе место на чемпионате мира по шахматам среди юношей
- РИА Новости
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17-летний спортсмен из Нижнего Тагила в заключительном туре одержал победу над своим соотечественником Алексеем Гребневым, который накануне досрочно стал чемпионом мира.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поздравил молодых отечественных призёров первенства планеты с «этим великолепным результатом».
«Не так давно наши шахматисты победили в медальном зачёте на первенстве мира в младших возрастных категориях, который прошёл с 14 по 27 октября в Шарм-эш-Шейхе, и сейчас мы закрепили этот рекордный результат», — цитирует Филатова ТАСС.
Россиянка Александра Шведова завоевала серебряную медаль первенства планеты среди девушек до 16 лет. Анна Журова заняла четвёртое место в соревнованиях среди девушек до 18 лет.
Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий сыграл вничью третью партию подряд на этапе Grand Chess Tour в США.