RT в Telegram
Подпишись

Мурзин занял второе место на чемпионате мира по шахматам среди юношей

Короткая ссылка
Россиянин Володар Мурзин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по шахматам 2023 года среди юношей не старше 18 лет в Италии.
Мурзин занял второе место на чемпионате мира по шахматам среди юношей
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

17-летний спортсмен из Нижнего Тагила в заключительном туре одержал победу над своим соотечественником Алексеем Гребневым, который накануне досрочно стал чемпионом мира.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поздравил молодых отечественных призёров первенства планеты с «этим великолепным результатом».

«Не так давно наши шахматисты победили в медальном зачёте на первенстве мира в младших возрастных категориях, который прошёл с 14 по 27 октября в Шарм-эш-Шейхе, и сейчас мы закрепили этот рекордный результат», — цитирует Филатова ТАСС.

Россиянка Александра Шведова завоевала серебряную медаль первенства планеты среди девушек до 16 лет. Анна Журова заняла четвёртое место в соревнованиях среди девушек до 18 лет.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий сыграл вничью третью партию подряд на этапе Grand Chess Tour в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить