Горячкина победила Салимову на тай-брейке и выиграла Кубок мира по шахматам

Россиянка Александра Горячкина взяла верх над болгаркой Нургюл Салимовой во второй партии тай-брейка финала Кубка мира, который проходит в Баку.

Россиянка белыми в дебюте поединка с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход форсировала размен пешками и ладей, но особой выгоды из этого поначалу не извлекла.

Однако на 12-м ходу болгарка внезапно подвинула пешку на c5, вместо того, чтобы защитить белопольным слоном другую на c4. Россиянка использовала возможность и развила преимущество, попутно спровоцировав соперницу на то, чтобы избавиться от тяжёлых фигур.

Тем не менее Салимовой удалось путём почти идеальной игре добиться равенства на доске, но, когда на доске осталось всего пять фигур, не считая королей, Горячкина воспользовалась ошибкой соперницы. Она довела дело до победы и стала победительницей Кубка мира.

Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен уверенно вышел в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.