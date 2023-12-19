Россиянин Артемьев выиграл турнир «Шахматные звёзды» и заработал 3,6 млн рублей

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем проходившего в Москве турнира по рапиду и блицу «Шахматные звезды. 3.0».

Спортсмен набрал наименьшую сумму занятых мест — 3 (1+2). На второй позиции расположился россиянин Александр Грищук — 5 (2+3; приз — 2,6 млн рублей), на третьей — индиец Раунак Садхвани — 7 (6+1; 2 млн рублей).

Соревнования по рапиду и блицу проходили 14—19 декабря на территории комплекса БСА «Лужники».

Напомним, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что россияне выиграли две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на первенстве Азии по блицу 2023 года в Эль-Айне (ОАЭ).