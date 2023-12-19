RT в Telegram
Подпишись

Россиянин Артемьев выиграл турнир «Шахматные звёзды» и заработал 3,6 млн рублей

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем проходившего в Москве турнира по рапиду и блицу «Шахматные звезды. 3.0».
Россиянин Артемьев выиграл турнир «Шахматные звёзды» и заработал 3,6 млн рублей
  • РИА Новости

Спортсмен набрал наименьшую сумму занятых мест — 3 (1+2). На второй позиции расположился россиянин Александр Грищук — 5 (2+3; приз — 2,6 млн рублей), на третьей — индиец Раунак Садхвани — 7 (6+1; 2 млн рублей).

Соревнования по рапиду и блицу проходили 14—19 декабря на территории комплекса БСА «Лужники». 

Напомним, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что россияне выиграли две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на первенстве Азии по блицу 2023 года в Эль-Айне (ОАЭ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить