Испытание тай-брейком: Непомнящему хватило двух партий для выхода в 1/8 финала КМ по шахматам, Карлсен промучился четыре

Ян Непомнящий победил Нихала Сарина и вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Гроссмейстер выиграл обе партии в рапиде на тай-брейке, хотя в первой был близок к поражению. А вот Пётр Свидлер и Андрей Есипенко не сумели поддержать соотечественника. Они допустили фатальные ошибки, после которых вынуждены были признать поражения от Ниджата Абасова и Доммараджу Гукеша. С трудом пробился в следующую стадию турнира Магнус Карлсен, который смог сломить сопротивление Винсента Каймера лишь в четвёртой дополнительной партии.

В пятницу на Кубке мира по шахматам в Баку состоялись тай-брейки с укороченным контролем времени, по итогам которых определились все участники 1/8 финала турнира. Уверенно прошёл в следующую стадию Ян Непомнящий. Он дважды смог победить юного индийца Нихала Сарина, с которым до этого дважды сыграл вничью.

И хотя результат противостояния говорит о существенном перевесе россиянина, на самом деле их матч получился очень нервным, особенно первая партия тай-брейка. Хорошая возможность взять верх в ней была у индийца, действовавшего чёрными фигурами. Но на 32-м ходу он не сумел развить преимущество, взяв пешку соперника ладьёй, а не слоном, и Ян выровнял ситуацию на доске.

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В концовке оступился уже Непомнящий, переместив короля на c1 вместо d1. Сарину оставалось перевести ферзя на e1, и тогда победа с большой долей вероятности осталась бы за ним, но Нихал, находясь в цейтноте, выбрал другое решение — дал шах через поле f4, что позволило сопернику организовать контратаку. Однако и тут действия россиянина не были безупречны: индиец мог спастись, но не успел — у него закончилось время.

Далее Ян действовал уже более хладнокровно, а Нихал вновь тратил слишком много драгоценных секунд на раздумья и уже к середине противостояния вновь должен был быстро принимать решения. В итоге на 20-м ходу он переместил коня на e2, тем самым предоставив оппоненту возможность рисковать. Сарин искал пути спасения, но, не найдя их и израсходовав почти всё своё время, вновь капитулировал.

При этом, по словам гроссмейстера Сергея Карякина, самой сложной в 1/16 финала для россиянина всё же оказалась вторая классическая партия.

«Надо признать: Непомнящему было непросто. Во второй партии в классические шахматы у Сарина был явный перевес. Он мог доставить очень серьёзные проблемы Яну в защите. Тем не менее индиец решил действовать более надёжно и свёл к ничьей. И это было на руку соотечественнику, потому что на тай-брейке Непомнящий чувствует себя всегда комфортно. Так случилось и в этот раз», — сказал собеседник RT.

Что касается следующего соперника Непомнящего, Видита Гуджрати, то, по мнению тренера Владимира Поткина, это противостояние будет для подопечного не таким нервным.

«Индиец относится к поколению предыдущему, более старшему. Он неоднократно играл с Яном. Гуджрати более сдержанный, классический, матч будет для Непомнящего более спокойным», — приводит слова Поткина ТАСС.

Не так удачно сложился тай-брейк для Петра Свидлера. Если первую партию с Ниджатом Абасовым он сумел свести к ничьей, не позволив оппоненту развить наступление белыми, то вторую проиграл на 25-м ходу, переместив слона на g5. В отличие от Непомнящего, который обычно бьётся до последнего, Свидлер практически сразу решил капитулировать.

«Свидлер потерпел поражение, играя белыми фигурами. Он не имел права, это неправильно. Но мне не хочется ругать Петра. Потому что Ниджат Абасов показывает на этом Кубке мира очень серьёзную и солидную игру. Он прошёл нескольких гроссмейстеров высокого класса, например Аниша Гири, который является одним из ведущих в мире. И сейчас одолел ещё и Свидлера. Так что тут удача вкупе с мастерством принесла азербайджанцу результат», — отметил Карякин.

Не смог составить компанию Яну в следующем раунде и 21-летний Андрей Есипенко, сражавшийся с Доммараджу Гукешем. Как и Свидлер, он, по сути, отдал тай-брек сам. Первую партию белыми гроссмейстер свёл к ничьей, а во второй чёрными всё тоже шло к тому, что шахматисты поделят очки. Причём у россиянина в концовке даже была более удачная позиция, но на 45-м ходу он неожиданно перевёл слона с b5 на d7, хотя существовала масса других вариантов с королём и пешкой, что открыло сопернику простор для атаки конём.

«Андрею Есипенко было суждено сыграть в драматическом матче. В тяжёлых ситуациях Андрей соскакивал в ничью, причём в обеих партиях ему это удалось. Но в быстрых шахматах Есипенко не смог выступить так же эффективно. При ничейной позиции он допустил грубейшую ошибку одним ходом и, по сути, уехал домой уже после него. К сожалению, россиянину в данном случае просто не повезло. Этот прокол на ровном месте стоил ему матча, в котором он держался очень достойно», — сказал Карякин RT.

Магнусу Карлсену, напротив, удалось не вылететь с турнира. Он с большим трудом дожал Винсента Каймера. В первой партии белыми норвежец контролировал ситуацию, однако ошибка на 39-м ходу свела все усилия гроссмейстера на нет. Чёрными он после размена ферзей также имел большое преимущество, однако ошибся на 47-м ходу, пойдя конём, а не пешкой, что помогло немцу в очередной раз спастись.

В итоге всё определилось в дополнительных партиях, в которых сильнее оказался бывший чемпион мира. Причём оба соперника совершили огромное количество ошибок, но опыт всё же сыграл свою решающую роль.