Карякин поддержал решение Соломатина отправиться в зону СВО

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение экс-футболиста Андрея Соломатина подписать контракт с околофутбольным батальоном Española и отправиться на защиту Донбасса.

«Хорошая, правильная инициатива, полностью поддерживаю. Молодец! Очевидно, что люди ориентируются на известных представителей мира спорта. Для сомневающихся это послужит аргументом», — цитирует гроссмейстера РИА Новости.

Он добавил, что знает многих футбольных фанатов, которые собирают гуманитарную помощь для бойцов.

7 августа стало известно, что Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española. Он уже несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Его позывной — Солома.

Ранее Сергей Гуренко призвал уважать решение Соломатина отправиться в Донбасс.