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Карякин поддержал решение Соломатина отправиться в зону СВО

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение экс-футболиста Андрея Соломатина подписать контракт с околофутбольным батальоном Española и отправиться на защиту Донбасса.
Карякин поддержал решение Соломатина отправиться в зону СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Хорошая, правильная инициатива, полностью поддерживаю. Молодец! Очевидно, что люди ориентируются на известных представителей мира спорта. Для сомневающихся это послужит аргументом», — цитирует гроссмейстера РИА Новости.

Он добавил, что знает многих футбольных фанатов, которые собирают гуманитарную помощь для бойцов.

7 августа стало известно, что Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española. Он уже несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Его позывной — Солома.

Ранее Сергей Гуренко призвал уважать решение Соломатина отправиться в Донбасс.

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