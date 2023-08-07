Гуренко призвал уважать решение Соломатина отправиться в Донбасс
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«Сложно что-то говорить по данной теме, но это целиком и полностью решение Андрея. Не знаю, что его подвигло отправиться на фронт. Но это его право и его выбор, которые следует уважать. А так, не виделись с ним семь-восемь лет, и не помню, чтобы раньше он интересовался происходящим на Украине. У каждого своя жизнь», — сказал Гуренко в интервью RT.
Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинение президенту ЦСКА Евгению Гинеру.