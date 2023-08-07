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Гуренко призвал уважать решение Соломатина отправиться в Донбасс

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Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на то, что бывший игрок московского клуба Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился на защиту Донбасса.
Гуренко призвал уважать решение Соломатина отправиться в Донбасс
  • Legion-Media
  • © Alexei Belikov

«Сложно что-то говорить по данной теме, но это целиком и полностью решение Андрея. Не знаю, что его подвигло отправиться на фронт. Но это его право и его выбор, которые следует уважать. А так, не виделись с ним семь-восемь лет, и не помню, чтобы раньше он интересовался происходящим на Украине. У каждого своя жизнь», — сказал Гуренко в интервью RT.

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