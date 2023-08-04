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СБУ заочно предъявила обвинение президенту ЦСКА Гинеру

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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру.
СБУ заочно предъявила обвинение президенту ЦСКА Гинеру
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как говорится в заявлении украинской спецслужбы, Гинер входит «в близкое окружение высшего военно-политического руководства России» и якобы обеспечивает российскую армию патронами.

В отношении президента ЦСКА возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Гинер является президентом ЦСКА с 20 февраля 2001 года.

Ранее Гинер заявил, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев может стать вице-президентом клуба.

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