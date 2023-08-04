«Мы слишком долго молчали»: французские шахматистки заявили о пережитом сексуальном насилии

14 представительниц французских шахмат подписали открытое письмо против сексуального насилия в спорте. Все они заявили, что сталкивались с этой проблемой в той или иной форме. К посланию, опубликованному в интернете, впоследствии присоединились и другие спортсменки. Впервые о пережитых домогательствах девушки заявляли ещё в 2020 году, однако их имена не были обнародованы. Также неизвестно, было ли проведено расследование и наказаны ли виновные.

В последнее время спортивный мир то и дело сотрясают истории о домогательствах и сексуальном насилии со стороны тренеров или ближайшего окружения спортсменок. Известна громкая история врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Обвинения против него выдвинули более двухсот американских спортсменок, в том числе четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз. Доктора приговорили к тюремному сроку до 175 лет. Он отбывает наказание в федеральной тюрьме Флориды.

Похожие, хотя и менее вопиющие случаи, происходили в волейбольной команде Университета штата Мичиган и легкоатлетической сборной США, где тренеры принуждали девушек к сексу, угрожая лишить места в составе. В 2020 году французская фигуристка, призёр чемпионатов мира и Европы Сара Абитболь выпустила автобиографическую книгу, в которой рассказала о многолетнем насилии со стороны её тренера Жиля Бейера.

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И вот в начале августа прогремело ещё одно громкое заявление, связанное с этой же проблемой. 14 представительниц французских шахмат опубликовали открытое письмо, в котором признались, что подвергались сексуальному насилию — устному, письменному или физическому — со стороны игроков, тренеров, арбитров или менеджеров.

Послание было опубликовано в аккаунте Twitter, специально созданном для этой цели. При этом под ним могли подписаться все желающие. Изначально это сделали Анаэль Афрауи, Соленн Афрауи, Наташа Бенмесбах, Матильда Конжиу, Елена Дестич, Дельфина Гра, Митра Хеджазипур, Йоша Иглесиас, Ноэми Клипер, Изабель Малассань, Марго Мораккини, Андреа Навротеску, Элиза Томаси. Также среди подписанток — тренер молодёжной сборной Франции Матильда Шуази. Впоследствии к ним стали присоединяться другие женщины. Количество автографов под документом постепенно растёт и на момент публикации их количество достигло полусотни.

«Мы убеждены, что эти притеснения и агрессия и сегодня являются одной из главных причин, по которым женщины и молодые девушки бросают заниматься шахматами, особенно в подростковом возрасте. Столкнувшись с этим насилием, мы слишком долго молчали. Однако молчать — значит нести бремя стыда в одиночку. Поиск слов и мужества, чтобы их произнести, может занять время, но мы считаем, что это необходимо и спасительно. Поэтому сегодня мы высказываемся и призываем всех игроков осудить перенесённое насилие», — говорится в сообщении.

Авторы письма особо подчеркнули, что своим выступлением хотят поддержать всех шахматисток, когда-либо сталкивавшихся с домогательствами, и дать им возможность открыто рассказать о пережитом опыте. В частности, в письме приводятся ссылки на специально созданные страницы на сайтах Федерации шахмат Франции и национального министерства спорта, где девушки анонимно могут сообщить о преступлениях, совершаемых в их адрес.

«Чтобы страх и вина перешли в другой лагерь. Чтобы виновные в этом насилии больше не могли действовать безнаказанно. Чтобы неравнодушные игроки, тренеры, арбитры, руководители и родители осознали масштабы проблемы и могли бы участвовать в её решении. Ваша бдительность, ваша поддержка и ваша твёрдость необходимы. Всем, кто пережил сексистское или сексуальное насилие, мы хотим сказать: вы не одиноки. Мы верим вам. Мы это делаем ради вас», — гласит письмо.

В ФШФ никак не комментировали публикацию, однако можно предположить, что нынешнее заявление спортсменок — это продолжение истории более чем трёхлетней давности. В начале 2020 года ряд французских шахматисток заявили о пережитых домогательствах и насилии. Их имена тогда не были обнародованы, но федерация выпустила пресс-релиз, в котором заявила о твёрдом намерении искоренить «такое неприемлемое поведение» в своих рядах.

Год спустя ФШФ и минспорта инициировали масштабное заседание, на котором подробно обсуждали возникшую ситуацию и способы её разрешения. Уже тогда были предложены меры, позволявшие защитить в первую очередь юных шахматисток от возможных посягательств. В частности, спортивные клубы обязали проводить просветительскую работу, распространять юридические гайды, а также развешивать соответствующие плакаты.

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Однако никакой информации о проведённых расследованиях и наказаниях виновных так и не последовало. Возможно, именно поэтому шахматистки решились на это открытое письмо.

Российский гроссмейстер Сергей Шипов, комментируя заявление француженок, назвал печальным тот факт, что всё это происходит именно в шахматах, так как бросает тень на вид спорта в целом.

«Такой случай уже был, когда в США гроссмейстер и тренер Алехандро Рамирес домогался юных шахматисток, применяя при этом физическое насилие. После этого его буквально закатали в асфальт, отстранив от всех мероприятий и соревнований. К счастью, в шахматном мире такие истории нечастые. Хотя может быть и так, что просто кто-то боится сказать. Хочется верить, что это не так», — отметил Шипов в беседе с RT.

Он также призвал быть осторожными с подобными ситуациями, потому что тема таких скандалов «чрезвычайно модная», особенно в западном мире.

«Мы видели массу примеров, когда после таких громких обвинений людям портили карьеру, всячески их дискредитировали, а в итоге они оказывались невиновными», — заявил гроссмейстер.

По его мнению, бороться с проблемой насилия в шахматах очень сложно, так как невозможно полностью изолировать девочек и девушек от представителей мужского пола.

«Тут всё зависит от самих людей, никто не знает, что скрывает в себе человек. Мы же не можем разделить женщин и мужчин по половому признаку и не сводить их вместе. Лучше от этого не станет. Наоборот, хорошо, когда женщины и мужчины вместе на одних соревнованиях, на сборах. Без мужской поддержки женщинам будет очень трудно. Говорю это как профессионал. Потому что мужчины намного сильнее женщин как аналитики и как шахматисты», — заключил собеседник RT.