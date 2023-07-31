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El Mundo: суд предъявил обвинение Алвесу по делу об изнасиловании женщины

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Следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста Дани Алвеса.
El Mundo: суд предъявил обвинение Алвесу по делу об изнасиловании женщины
  • Gettyimages.ru

Суд пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года, сообщает El Mundo.

Отмечается, что 2 августа бывший защитник сборной Бразилии предстанет перед судом для уведомления о судебном преследовании и назначении даты слушаний. Спортсмену грозит до десяти лет лишения свободы.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее Алвес высказался об обвинениях в изнасиловании.

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