Алвес — об обвинениях в изнасиловании: моя совесть чиста

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес высказался об обвинениях в изнасиловании.

«Я взываю к вашей совести. Не было ни одной ночи, чтобы я не спал спокойно. Моя совесть чиста. Я никогда никому не причинял вреда по своей воле. Я не знаю, чиста ли её совесть, хорошо ли она спит по ночам. Но я прощаю её», — приводит его слова La Vanguardia.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до двенадцати лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что вердикт по делу Алвеса об изнасиловании вынесут осенью.