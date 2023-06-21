Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Алвес — об обвинениях в изнасиловании: моя совесть чиста

Короткая ссылка
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес высказался об обвинениях в изнасиловании.
Алвес — об обвинениях в изнасиловании: моя совесть чиста
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

«Я взываю к вашей совести. Не было ни одной ночи, чтобы я не спал спокойно. Моя совесть чиста. Я никогда никому не причинял вреда по своей воле. Я не знаю, чиста ли её совесть, хорошо ли она спит по ночам. Но я прощаю её», — приводит его слова La Vanguardia.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до двенадцати лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что вердикт по делу Алвеса об изнасиловании вынесут осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить