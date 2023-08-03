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Шипов — о скандале во Франции: бороться с домогательствами в шахматах невозможно

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал ситуацию с обращением 14 французских шахматисток, которые рассказали, что подверглись сексуальному насилию со стороны тренеров и менеджеров Федерации шахмат Франции (ФШФ).
Шипов — о скандале во Франции: бороться с домогательствами в шахматах невозможно
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«Это печально. Ведь любой подобный скандал бросает на шахматы тень, так как шахматы не просто вид спорта, но и высокое интеллектуальное искусство. Такой случай уже был, когда в США гроссмейстер и тренер Алехандро Рамирес домогался юных шахматисток, применяя при этом физическое насилие. После этого Рамиреса буквально закатали в асфальт, отстранив от всех мероприятий и соревнований. Но в этой ситуации нужно быть осторожным, потому что тема таких скандалов чрезвычайно модная. Особенно в западном мире. Мы видели массу примеров, когда после таких громких обвинений людям портили карьеру, всячески их дискредитировали, а в итоге они оказывались невиновными», — заявил Шипов RT.

Также он отметил, что в шахматном мире такие истории не частые.

«Хотя может быть и так, что просто кто-то боится сказать. Хочется верить, что это не так. Потому что бороться с этой проблемой невозможно. Тут всё зависит от самих людей, никто не знает, что скрывает в себе человек. Мы же не можем разделить женщин и мужчин по половому признаку и не сводить их вместе. Лучше от этого не станет. Наоборот, хорошо, когда женщины и мужчины вместе на одних соревнованиях, на сборах. Без мужской поддержки женщинам будет очень трудно. Говорю это как профессионал. Потому что мужчины намного сильнее женщин как аналитики и как шахматисты».

Ранее 14 французских шахматисток опубликовали открытое письмо, в котором сообщили, что подверглись сексуальному насилию со стороны тренеров.

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