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Четырнадцать французских шахматисток рассказали, что подверглись сексуальному насилию

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В Федерации шахмат Франции (ФШФ) разгорелся скандал, связанный с сексуальными домогательствами.
Четырнадцать французских шахматисток рассказали, что подверглись сексуальному насилию
  • Gettyimages.ru

Четырнадцать французских шахматисток опубликовали открытое письмо, в котором сообщили, что подверглись сексуальному насилию со стороны тренеров, арбитров и менеджеров, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы выступаем открыто и призываем всех женщин-игроков осудить насилие, которому они подверглись, чтобы страх и чувство вины сменили друг друга. Чтобы преступники больше не могли действовать безнаказанно», — говорится в открытом письме.

Шахматистки утверждают, что домогательства и нападения по-прежнему являются одной из главных причин, по которой женщины и молодые девушки, особенно в подростковом возрасте, перестают играть в шахматы.

Открытое письмо подписали в то числе Анаэль Афрауи, Соленн Афрауи и Наташа Бенмесбах. ФШФ пока воздерживается от комментариев.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не будет оспаривать предъявленный судом обвинительный акт по делу о сексуальном насилии.

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