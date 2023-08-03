Четырнадцать французских шахматисток рассказали, что подверглись сексуальному насилию

В Федерации шахмат Франции (ФШФ) разгорелся скандал, связанный с сексуальными домогательствами.

Четырнадцать французских шахматисток опубликовали открытое письмо, в котором сообщили, что подверглись сексуальному насилию со стороны тренеров, арбитров и менеджеров, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы выступаем открыто и призываем всех женщин-игроков осудить насилие, которому они подверглись, чтобы страх и чувство вины сменили друг друга. Чтобы преступники больше не могли действовать безнаказанно», — говорится в открытом письме.

Шахматистки утверждают, что домогательства и нападения по-прежнему являются одной из главных причин, по которой женщины и молодые девушки, особенно в подростковом возрасте, перестают играть в шахматы.

Открытое письмо подписали в то числе Анаэль Афрауи, Соленн Афрауи и Наташа Бенмесбах. ФШФ пока воздерживается от комментариев.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не будет оспаривать предъявленный судом обвинительный акт по делу о сексуальном насилии.