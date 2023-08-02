Алвес не будет оспаривать обвинение по делу о сексуальном насилии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не будет оспаривать предъявленный судом обвинительный акт по делу о сексуальном насилии.

Игрок не хочет оспаривать обвинение, чтобы не затягивать процесс, сообщил представитель его защиты.

31 июля, по информации СМИ, следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

2 августа бывший защитник сборной Бразилии должен был предстать перед судом для уведомления о судебном преследовании и назначении даты слушаний. Спортсмену грозит до десяти лет лишения свободы.

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