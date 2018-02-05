Бывший врач сборной США по гимнастике Нассар приговорён к тюремному заключению сроком до 125 лет

Суд округа Итон в штате Мичиган приговорил к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, обвинённого в домогательствах.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Нассар признал вину по трём пунктам обвинения.

Для 54-летнего физиотерапевта этот приговор стал третьим с декабря 2017 года. Федеральный суд США приговорил его к 60 годам заключения за хранение детской порнографии, а суд округа Ингем в Мичигане осудил Нассара на срок от 40 до 175 лет.

Ранее сообщалось, что отец трёх жертв Ларри Нассара напал на него в зале суда.