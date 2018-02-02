Отец трёх жертв Нассара напал на него в зале суда

Рэндалл Маргрэйвс, отец трёх девушек, обвинивших бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара в домогательствах, попытался напасть на физиотерапевта во время слушаний приговора в зале суда в Мичигане.

Как сообщает NBC News, Маргрэйвс сначала попросил судью предоставить ему «пять минут в комнате с этим демоном», на что получил отказ, а после попытался напасть на Нассара, но полицейские не дали ему этого сделать. Слушания были приостановлены, а Маргрэйвса удалили из зала в наручниках.

JUST IN: Father of victims restrained in court after lunging for disgraced gymnastics doctor Larry Nassar: "Give me one minute with that bastard!" pic.twitter.com/enWpb5RHFL — NBC News (@NBCNews) 2 февраля 2018 г.

После возобновления заседания судья сказала: «Я признаю, что у мистера Маргрэйвса три дочери, за которыми на этом заседании ему пришлось наблюдать, переживая боль. Если мне было тяжело слушать, что должны были сказать его дочери, то я не могу представить, как сложно было ему. То, что сделал Нассар, было ужасно. Это немыслимо, но, пожалуйста, позвольте системе уголовного правосудия делать то, что она должна делать».

24 января суд приговорил экс-врача сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы за домогательства.

Ранее сообщалось, что руководящий совет Федерации гимнастики США в полном составе подаст в отставку.