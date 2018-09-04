Глава Федерации гимнастики США ушла в отставку из-за скандала с Нассаром

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Глава Федерации гимнастики США Керри Перри ушла в отставку на фоне скандала, связанного с домогательствами по отношению к спортсменкам.
Глава Федерации гимнастики США ушла в отставку из-за скандала с Нассаром
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Причиной возникшего вокруг американской гимнастики скандала стали обвинения в домогательствах и насилии в адрес бывшего врача сборной США Ларри Нассара со стороны многих спортсменок, в том числе и олимпийских чемпионок.

54-летний физиотерапевт уже осуждён за хранение детской порнографии на срок от 40 до 175 лет, а сумма компенсации жертвам домогательств Нассара, число которых уже превысило 300 человек, перевалила за $500 млн.

Ранее сообщалось, что Нассар подвергся нападению в тюрьме.

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