Сумма компенсаций жертвам домогательств бывшего врача сборной США по гимнастике достигла $500 млн

Университет штата Мичиган выплатит в сумме $500 млн девушкам, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны бывшего сотрудника университета и экс-врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

Как сообщает Fox News, компенсации получат в общей сложности 332 жертвы, среди которых чемпионки и медалистки Олимпийских игр, в том числе Маккайла Марони, Симона Байлз, Гэбби Дуглас.

Федеральный суд США приговорил Нассара к 60 годам заключения за хранение детской порнографии, суды округов Ингем и Итон в Мичигане осудили физиотерапевта на сроки от 40 до 175 лет и от 40 до 125 лет соответственно.

Ранее был арестован декан Университета штата Мичиган Уильям Стрампел, который был наставником Нассара.