Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании
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«Большое вам всем спасибо за поддержку, я ценю это. Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой», — сказал боец.
Инцидент произошёл 9 июня после четвёртого матча финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
Согласно данным адвоката потерпевшей, спортсмен напал на женщину в мужском туалете и совершил действия насильственного характера. Представители бойца называют эти обвинения ложными.
Ранее появилось видео, как Макгрегор заходит в туалет с обвинившей его в изнасиловании девушкой.