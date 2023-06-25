Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинения в изнасиловании на баскетбольном матче в США.

«Большое вам всем спасибо за поддержку, я ценю это. Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой», — сказал боец.

Инцидент произошёл 9 июня после четвёртого матча финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

Согласно данным адвоката потерпевшей, спортсмен напал на женщину в мужском туалете и совершил действия насильственного характера. Представители бойца называют эти обвинения ложными.

Ранее появилось видео, как Макгрегор заходит в туалет с обвинившей его в изнасиловании девушкой.