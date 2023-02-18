Судмедэкспертиза, путаница в показаниях и отказ в освобождении под залог: что известно о деле футболиста Алвеса

Дани Алвес продолжает находиться в испанской тюрьме, пока идёт расследование по его делу об изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Адвокаты пытались добиться освобождения игрока под залог, однако прокуроры опасаются, что спортсмен улетит в Бразилию и таким образом уйдёт от правосудия. Тем временем судмедэкспертиза подтвердила факт интимной близости защитника с обвиняющей его девушкой. При этом жена футболиста Джоана Санс не верит в жестокость со стороны супруга. По её словам, он был сильно пьян и не помнит событий того вечера.

В Барселоне продолжается расследование по делу Дани Алвеса, начавшееся 10 января. Самый титулованный футболист сборной Бразилии в настоящее время находится в тюрьме и обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет колонии. Спортсмену вряд ли удастся с достоинством выйти из ситуации — девушка настроена решительно и отказывается принимать деньги в качестве компенсации.

Алвес обратился к известному адвокату Кристабалю Мартелю, который ранее представлял интересы Лионеля Месси, Карлеса Пуйоля и Жозепа Бартомеу, а также защищал «Барселону» в деле о трансфере Неймара. Мартеля считают успешным юристом в области уголовного права.

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Дело Кристабалю досталось непростое. Футболист в ходе расследования четыре раза менял показания. Сначала он вообще заявил, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании. Затем подтвердил факт знакомства, но уверял: у них ничего не было. По третьей версии, она по своему желанию в туалете удовлетворила бразильца, однако без «проникновения». И только после этого Алвес признался в половом акте.

Впрочем, пытаться обмануть следствие дальше уже было бесполезно. Судмедэкспертиза подтвердила близость между девушкой и футболистом. Специалисты провели анализ нескольких образцов спермы, взятых из разных мест: из туалета, с одежды и тела пострадавшей. Вещества они получили в ночь сразу после предполагаемого изнасилования. Через два дня истица также отдала полиции платье, которое надевала в тот вечер. Все четыре обнаруженные жидкости совпадают с ДНК Алвеса.

Однако, по версии защиты, сексуальный контакт произошёл по обоюдному согласию. На основании записей с камер видеонаблюдения стало известно, что пара находилась наедине около 15 минут. В туалет зашёл сначала футболист, а уже потом девушка. В связи с этим адвокаты подвергают сомнению показания жертвы. По словам потерпевшей, Алвес заставил её почувствовать «ужас» и погрузил в «атмосферу доминирования». А травму на колене, зафиксированную медиками, заявительница могла получить в другое время, ударившись сама.

Но на стороне обвинения, помимо результатов экспертизы, есть ещё и показание свидетельницы — подруги жертвы. По её словам, Алвес в тот вечер грубо трогал и её тоже. А представитель пострадавшей Эстер Гарсия Лопес уверена: этот случай станет показательным.

«Есть некоторые публичные люди, считающие себя выше добра и зла. Они думают: никто никогда не поверит такой девушке, как мой клиент. Многие женщины не изобличают [насильника], когда дело касается публичной персоны, из-за трудностей на эмоциональном и судебном уровне. Но я думаю, что в этом случае всё закончится так, как закончится, — я надеюсь, тюремным сроком. Арест без права на залог уже является показательным», — заявила адвокат.

Накануне в Верховном суде Барселоны прошло слушание об освобождении Алвеса под залог. Однако прокуроры города высказались против, сославшись на дело бывшего форварда «Милана» Робиньо. Он был приговорён итальянским судом к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование 23-летней албанской девушки, но успел уехать в Бразилию, где сейчас свободно живёт. У обвинителей есть опасения, что Дани поступит так же.

Сам спортсмен уже, похоже, смирился с ситуацией. Как рассказывает заключённый той же тюрьмы, футболист готовится к худшему.

«Алвес помогает чем может. Он покупает еду заключенным и всё такое. Он старается оставаться незамеченным, очень приветлив с людьми. Не ведёт себя как звезда… [Про изнасилование] он говорит мало, но сказал: никого не принуждал [к сексу] и не бил. А ещё, что не стал бы делать этого, если бы девушка не захотела, не принуждал её. Он считает, что останется в тюрьме. Когда заявительница отказалась от денег и чего-либо ещё... Ну, на него это повлияло. Но он считает, что он тут не по делу, ему здесь нехорошо», — приводит слова заключённого El Programa de Ana Rosa.

У Дани в тюрьме нет никаких привилегий, он живёт в камере площадью 6 кв. м и соблюдает распорядок дня. Один раз даже играл в футбол, что вызвало настоящий ажиотаж. Администрация колонии, в которой находится Алвес, решила для облегчения адаптации Дани поселить его вместе с другим заключённым, также обвиняемым в изнасиловании. Футболист находится в камере с бразильцем Коутиньо — тёзкой игрока «Астон Виллы», выступавшего за «Барселону».

Жена Алвеса Джоана Санс пока находится в смятении из-за случившегося. Сначала она поддерживала мужа, затем хотела подать на развод, но после того, как пообщалась с ним по телефону, вновь встала на сторону супруга. По мнению испанской модели, он просто не мог совершить ничего подобного.

Всё произошедшее Санс объясняет большим количеством алкоголя. По словам Джоаны, Алвес был сильно пьян и не помнит событий той ночи. Возможно, именно этим и объясняется путаница в показаниях игрока, а ещё тем, что он хотел скрыть от жены факт измены.

Тем временем с бразильцем расторг контракт мексиканский «УНАМ Пумас», за который 39-летний защитник выступал начиная с прошлого года. Как сообщает UOL, клуб требует от футболиста компенсации в размере $5 млн за нарушение условий контракта. Юристы ссылаются на пункт договора, предусматривающий наказание за проблемы с допингом, за участие «в любом скандале, ставшем достоянием общественности,» или в «любом деянии, считающемся преступлением по законодательству страны, где оно имело место».