Грищук не смог выйти в третий круг Кубка мира по шахматам

Россиянин Александр Грищук не смог оформить выход в третий круг Кубка мира по шахматам 2023 года в Баку.

Российский гроссмейстер потерпел поражение от иранца Бардии Данешвара во втором раунде турнира. Первые две партии закончились вничью. А на тай-брейке шахматист из Ирана оказался сильнее.

Данешвар в третьем круге сыграет против с Салема Салеха из ОАЭ.

Призовой фонд мужского турнира составляет $1,8 млн, женского — $676 тыс. Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Ранее три россиянки выиграли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам.