Три россиянки выиграли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам
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Полина Шувалова чёрными фигурами одержала победу над азербайджанкой Говхар Бейдуллаевой. Алина Бивол белыми одержала победу над Гюнай Мамедзаде из Азербайджана. Ольга Баделько белыми победила свою соотечественницу Лею Гарифуллину.
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
Мари Анн Гомес (Индия) — Катерина Лагно (Россия) — 0,5:0,5;
Лисандра Тереса Ордас Вальдес (Куба) — Александра Горячкина (Россия) — 0,5:0,5.
Вторые партии 1/32 финала пройдут 3 августа. Соревнования в столице Азербайджана являются отборочными к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Кубок мира завершится 25 августа.
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