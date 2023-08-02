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Три россиянки выиграли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам

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Три шахматистки из России одержали победы в первых партиях 1/32 финала Кубка мира 2023 года в Баку.
Три россиянки выиграли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам
  • Gettyimages.ru

Полина Шувалова чёрными фигурами одержала победу над азербайджанкой Говхар Бейдуллаевой. Алина Бивол белыми одержала победу над Гюнай Мамедзаде из Азербайджана. Ольга Баделько белыми победила свою соотечественницу Лею Гарифуллину.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

Мари Анн Гомес (Индия) — Катерина Лагно (Россия) — 0,5:0,5;

Лисандра Тереса Ордас Вальдес (Куба) — Александра Горячкина (Россия) — 0,5:0,5.

Вторые партии 1/32 финала пройдут 3 августа. Соревнования в столице Азербайджана являются отборочными к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Кубок мира завершится 25 августа.

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