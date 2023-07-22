Шахматист Непомнящий признался, что часто играет в компьютерные игры

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что в свободное время любит поиграть в компьютерные игры.

«Довольно часто играю в World of Warcraft, кстати. По крайней мере, когда есть свободное время и чем-то нужно его занять. Это отличный способ убить время. Из плюсов: можно играть против других игроков, как в Dota, а можно в режиме PvE — это, как правило, менее эмоционально, более рутинно. Некий отдых», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что уделяет время играм только по вечерам.

«Недавно шахматы вернулись в повестку дня, так что теперь играю меньше», — добавил шахматист.

21 июля Непомнящий рассказал, что не планирует менять гражданство, но при этом отметил, что не очень хочет выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5. Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour в Загребе.