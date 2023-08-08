Ряды поредели на две трети: Непомнящий и Горячкина пробились в четвёртый круг Кубка мира, Грищук и Лагно вылетели с ходу

В Баку завершились матчи трёх стартовых раундов Кубка мира по шахматам. Преодолеть их смогли лишь пять российских гроссмейстеров: Ян Непомнящий, Пётр Свидлер и Андрей Есипенко — у мужчин, Александра Горячкина и Полина Шувалова — у женщин. Остальные десять были вынуждены признать поражения и завершить выступления на турнире. Особенно неожиданными стали вылеты Александра Грищука и Екатерины Лагно — оба фаворита уступили на тай-брейках в первых же противостояниях.

Уверенность Непомнящего

На Кубке мира по шахматам, который проходит в Баку, завершились матчи третьего круга. По итогам прошедших дней соревнований российское представительство понесло серьёзные потери — в мужской сетке осталось лишь трое гроссмейстеров из девяти, а в женской — двое из шести.

Среди мужчин борьбу продолжают Ян Непомнящий, Пётр Свидлер и Андрей Есипенко. Все они начинали борьбу за титул со второго круга, так как первый на турнире считается квалификационным и от участия в нём освобождаются 50 сильнейших по рейтингу участников у мужчин и 25 — у женщин.

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Экс-претендент на звание чемпиона мира, посеянный четвёртым и попавший в одну половину сетки с Магнусом Карлсеном, уверенно провёл свои стартовые партии с азербайджанцем Вугаром Асадли. Первую партию белыми россиянин выиграл за 31 ход, воспользовавшись тем, что соперник решил разменять ферзя на двух ладей, а вторую свёл вничью.

А вот в 1/32 финала, где Ян встречался с ещё одним представителем Азербайджана Рауфом Мамедовым, ему пришлось приложить куда больше усилий. Их первая партия также завершилась после 31 хода, однако на этот раз была зафиксирована ничья. Миром соперники разошлись и в следующей игре, а сильнейшего пришлось выяснять на тай-брейке.

У него на Кубке мира особый формат. Сначала шахматисты проводят две партии в быстрые шахматы с контролем 25 минут до конца плюс 10 секунд на ход, начиная с первого. В случае ничьей следуют ещё два поединка с контролем «10+10», а затем ещё две партии «5+3». Если после всех этих игр сохраняется паритет, то играется блиц «3+2» до первой победы.

Непомнящий не стал откладывать дело в долгий ящик и выиграл первую же партию в рапид, а затем свёл вничью вторую, оформив таким образом выход в следующую стадию турнира. Там его противником станет индиец Нихал Сарин.

Опытнейший Свидлер (37-й номер посева) во втором круге уверенно расправился с Абхиманьей Пураником — первую партию чёрными он завершил за 32 хода, а затем спокойно свёл вничью вторую белыми. А вот в третьем круге, где его соперником стал нидерландец Йорден ван Форест, отечественному гроссмейстеру не удалось избежать тай-брейка, но он выиграл первую же партию с ограниченным контролем времени, а во второй шахматисты разошлись миром. На стадии 1/16 финала Свидлер сыграет с азербайджанцем Ниджатом Абасовым.

Андрей Есипенко (40) успешно провёл в Баку уже два тай-брейка, в обоих сходу одержав по две победы в рапиде. Во втором круге был повержен ещё один из хозяев турнира Эльтадж Сафарли, а в третьем — испанец Франсиско Вальехо Понс. Теперь россиянину предстоит сыграть с индийским вундеркиндом Гукешем Доммараджу (8).

«Вроде статистически всё идет неплохо у россиян... Ян очень легко обыграл на тай-брейке своего соперника, как и Андрей Есипенко, даже на удивление легко они взяли верх над сильными противниками. Очень радует Свидлер, видно, что он играет в своё удовольствие, и удовольствие, помноженное на высокий класс, даёт очень солидный результат», — прокомментировал выступление соотечественников вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Без осечек движется по сетке и главный фаворит турнира — Карлсен. Из четырёх партий он лишь в одной сыграл вничью, остальные выиграл. Кубок мира — единственный важный шахматный титул, которого нет в коллекции знаменитого норвежца.

«Непомнящий, Карлсен и Каруана пока показывают слишком хорошую игру. Если им хватит сил, а я не вижу причин, по которым их может не хватить, ведь это шахматные тяжеловесы, они разыграют кубок между собой», — предположил Смагин.

Вылет Грищука

Тем не менее, не обошлось на турнире и без разочарований для российских болельщиков. Наиболее неожиданным стало завершение борьбы Александром Грищуком (12), который не справился с первым же соперником. Его противостояние с иранцем Бардией Данешваром превратилось в самый настоящий триллер. Для того, чтобы выявить сильнейшего, соперникам потребовалось девять партий. Две стартовые игры с классическим контролем времени завершились вничью, а на тай-брейке в рапиде Александр дважды выходил вперёд, но затем позволял иранцу восстановить паритет. И, что самое примечательное, трёхкратный чемпион мира по блицу проиграл 17-летнему противнику именно в этом типе шахмат, когда сражение дошло до игры с контролем «3+2» до первого поражения.

Также во втором круге завершили выступление Арсений Нестеров, Давид Паравян и Михаил Антипов. Всем им пришлось преодолевать квалификационный раунд, с которым они успешно справились, но развить свой успех дальше не сумели. Никита Витюгов (18) и Даниил Дубов (21), входившие в число 50 сильнейших, оступились в третьем раунде.

Соперником первого стал многократный чемпион Венгрии Ференц Беркеш, который, правда, в настоящее время занимает лишь 156-е место в мировом рейтинге ФИДЕ. Однако Витюгов уступил ему на тай-брейке первую партию в рапид, а во второй довольствовался ничьей, которая и преградила ему путь в 1/16 финала.

Дубов же во встрече с ещё менее мастеровитым итальянцем Даниэле Вокатуро (168-е место в рейтинге) не добрался и до тай-брейка, потерпев обидное поражение в первой же игре классикой белыми фигурами и предложивший ничью во второй после 35-го хода.

Успехи Горячкиной и Шуваловой, неудача Лагно

У женщин в связи с меньшим количеством участниц уже определись 16 сильнейших. В отличие от Карлсена, Цзюй Вэньцзюнь, которая удерживает титул чемпионки мира с 2018 года, за два раунда уже успела подвергнуть себя испытанием тай-брейком и справилась с ним удачно. Из россиянок составить ей конкуренцию в борьбе за титул смогут лишь Александра Горячкина (2) и Полина Шувалова (12). Последняя может встретиться с китаянкой в полуфинале, а победительница этого противостояния выйдет на вторую из оставшихся россиянок в случае её успешного выступления.

Горячкина пока демонстрирует отменную игру: она преодолела два круга без поражений и тай-брейков. На старте третья шахматистка мира одолела кубинку Лисандру Тересу Ордас Вальдес, а в 1/16 финала — индийку Дивью Дешмух. И в том, и в другом противостоянии россиянка выиграла по одной партии, а вторые провела вничью. В следующем же круге её поджидает более серьёзная соперница — неоднократная чемпионка Грузии Нино Бациашвили.

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Шувалова также не испытала больших сложностей с выходом в четвёртый круг. В её активе две победы над 20-летней азербайджанкой Говхар Бейдуллаевой, а также победа и ничья с американкой украинского происхождения Ириной Круш. Далее Полина встретится с Теодорой Иньяц, которая неожиданно выбила из борьбы 12-ю чемпионку мира Александру Костенюк. Сербка дважды сыграла с экс-россиянкой, ныне представляющей Швейцарию, вничью в классике, а потом два раза нанесла ей поражение в быстрые шахматы.

Остальные россиянки завершили выступление на разных этапах. Так, Алина Бивол (45) в третьем круге проиграла индонезийской шахматистке Медине Варде Аулия, а Ольга Баделько (35) на этой же стадии уступила чемпионке мира по быстрым шахматам 2019 года Хампи Конеру, выбив перед этим из розыгрыша соотечественницу Лею Гарифуллину (30).

Достаточно неожиданным стало поражение во втором раунде обладательницы пятой строчки рейтинга ФИДЕ Екатерины Лагно (4). Россиянка допустила слишком много ошибок в играх с индийкой Мари Анн Гомес, которая не входит даже в топ-100 рейтера FIDE, и в итоге уступила ей на тай-брейке. По мнению Смагина, отечественная шахматистка подошла к Кубку мира не в оптимальном физическом состоянии.

«Катя была уставшей, это просматривалось в её партиях», — заявил он ТАСС.

Безусловно, поражение Лагно обидно, но с главной задачей — отбором на турнир претенденток 2024 года — россиянка справилась ещё по итогам серии Гран-при, поэтому вполне может позволить себе передышку.

Кубок мира продолжится 9 августа матчами четвёртого раунда.