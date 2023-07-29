Узнать больше

Очередные рокировки: российские шахматисты Федосеев и Демченко перешли под флаг Словении

Короткая ссылка
Ольга Теселько
С начала 2022 года более 150 российских шахматистов сменили спортивное гражданство. На этой неделе их ряды пополнили ещё два гроссмейстера — Владимир Федосеев и Антон Демченко. По мнению Яна Непомнящего, на массовые переходы повлияла смена «прописки» ФШР с Европы на Азию, а Сергей Карякин посетовал на недостаточные усилия федерации по удержанию спортсменов. Между тем 15 представителей России отправятся на Кубок мира в Баку под флагом ФИДЕ, а Федерация шахмат Украины в преддверии турнира рекомендовала своим игрокам не общаться с россиянами и не пожимать им руки.
Очередные рокировки: российские шахматисты Федосеев и Демченко перешли под флаг Словении
  • Владимир Федосеев
  • Gettyimages.ru
  • © Salah Malkawi

160 ушедших шахматистов

Федерация шахмат России с начала 2022 года потеряла более полутора сотен спортсменов разного уровня. Согласно данным о смене спортивного гражданства на официальном сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ), 160 человек (семь переходов произошло до начала СВО). Это больше, чем во всех остальных видах спорта, вместе взятых: по оценкам СМИ, не менее 204 российских атлетов сменили гражданство после начала конфликта на Украине.

Два последних трансфера в шахматной сборной — Владимир Федосеев и Антон Демченко, которые буквально на днях оформили переход в сборную Словении. Более весомой выглядит потеря Федосеева, который занимает 60-е место в текущем рейтинге ФИДЕ.

28-летний гроссмейстер был абсолютным чемпионом Европы среди юношей до 18 лет (2013). Также на его счету бронзовые медали первенства Европы и первенства мира среди юношей до 20 лет в 2014 году. А в 2017-м Владимир добирался до четвертьфинала Кубка мира. Примечательно, что именно этот турнир станет для шахматиста первым в карьере под новым флагом.

Также по теме
Вице-чемпионка Олимпиады в Токио Анна Пракатень «Каждый волен выбирать свою судьбу»: кто из российских спортсменов пошёл на смену гражданства и почему
Длительное отстранение от международных соревнований привело к тому, что некоторые из российских спортсменов решились на смену...

«Это решение, меняющее всю жизнь. Вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях. Надеюсь, мне больше не придётся менять федерацию. Я сделал свой выбор и всерьёз хочу выступать за Словению ещё много лет», — заявил гроссмейстер в комментарии Сhess.com.

По словам Владимира, идею о переходе предложил его тренер Роман Видоняк — немецкий специалист украинского происхождения. А содействие в трансфере оказывал Адриан Михальчишин, также родившийся на Украине. Федосеев уже получил вид на жительство в Словении благодаря содействию шахматного клуба Марибора, хотя в последние годы жил в Испании.

Послужной список Демченко, который теперь составит компанию Федосееву и Луке Леничу в топ-3 словенского рейтинга, скромнее. Его главное достижение — золото чемпионата Европы 2021 года, а в табели о рангах ФИДЕ он расположился на 137-й строчке.

Ранее из сборной России ушёл целый ряд как состоявшихся, так и перспективных игроков. В первую очередь это относится к 12-й чемпионке мира Александре Костенюк, сменившей триколор на швейцарский флаг. Кирилл Алексеенко теперь выступает за Австрию, Алексей Сарана и Александр Предке — за Сербию, Александр Мотылёв отправился в Румынию, а Григорий Опарин — в США.

Камень в огород ФШР

По мнению лучшего шахматиста России Яна Непомнящего, многие из этих трансферов связаны с переходом ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Он назвал это решение пиар-ходом на 80% и «попыткой стать пионерами в деле прорыва спортивной блокады». Однако, по замечанию спортсмена, ФИДЕ существенно упростила процедуру смены гражданства, что вкупе привело к плачевному результату — массовым переходам игроков в европейские федерации. 

«Это очень большая потеря для наших шахмат. Уходят как суперзвёзды, такие как Саша Костенюк, так и молодые таланты: Сарана, Предке, Алексеенко — у всех огромный потенциал. Это очень грустно. Мне кажется, вместо точки получилась жирная клякса. И очень неприятно читать официальные комментарии от представителей федерации, мол, ха-ха, да это не потеря. Да, некоторые из этих ребят даже не первая сборная, но общий негативный фон заметен», — цитирует экс-претендента на звание чемпиона мира «Чемпионат».

При этом сам Непомнящий заверил, что менять гражданство не собирается, однако и выступать за сборную России пока не хочет — из-за натянутых отношений с ФШР. Как известно, во время матча за шахматную корону между отечественным гроссмейстером и китайцем Дин Лижэнем президент федерации Андрей Филатов позволил себе грубоватую фразу в адрес Яна: назвал его «обезьяной с гранатой».

«Считаю, что это было не немного (некорректное выражение. — RT). Скажем так, есть разные наречия меры и степени. Обидно мне не было. Это просто недопустимая вещь, на мой взгляд, если говорить о взрослых людях. В целом в интернете много кто много чего пишет. Если на каждое обижаться, времени ни на что другое не хватит. Но в тот момент заявление Филатова вызвало некоторое недоумение», — признался шахматист.

Свои претензии к ФШР есть и у Сергея Карякина. По его мнению, организация прикладывает недостаточно усилий, чтобы удержать в стране перспективных шахматистов. Комментируя публикации СМИ, где говорится о 204 российских атлетах, сменивших гражданство, гроссмейстер задался вопросом, почему почти 70% из них — именно шахматисты.

«Я в шоке от этих цифр! Предлагаю всех их обвинить в предательстве! Ведь не может быть, что в других видах спорта создаются необходимые для спортсменов условия, а шахматисты предоставлены каждый самому себе? Или всё-таки может?! На всякий случай поясню, что слова про «обвинить в предательстве» были горькой иронией, и я считаю, что в переходе многих из этих шахматистов виновата (без)деятельность ФШР, по крайней мере, при администрации Глуховского», — написал Карякин в своём Telegram-канале.

Между тем на днях ФШР объявила о подписании 10-летнего контракта с обладателем 56-го места в рейтинге ФИДЕ Андреем Есипенко. Соглашение предусматривает комплексную поддержку профессионального роста шахматиста под руководством лучших отечественных специалистов, а спортсмен берёт на себя обязательства сделать всё возможное для достижения лучших результатов и достойного представления страны на международной арене.

«Теперь шансов нет: Андрей, ты обязан стать чемпионом мира», — приводит ТАСС слова Филатова после подписания документа.

Вопрос рукопожатий на Кубке мира

30 июля в Баку стартует Кубок мира по шахматам, на который, несмотря на две недавние потери, всё-таки отправится солидный десант отечественных гроссмейстеров. Выступать им предстоит под флагом ФИДЕ, в связи с чем от участия отказался Сергей Карякин. Таким образом, в мужской сетке турнира будет девять представителей России: Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Никита Витюгов, Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Давид Паравян, Михаил Антипов и Арсений Нестеров. В женском турнире выступят Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Ольга Баделько и Алина Бивол.

Тем временем Федерация шахмат Украины выпустила распоряжение для своих спортсменов о правилах поведения на турнире. Так, им рекомендовано не пожимать руки российским и белорусским соперникам, не общаться и не фотографироваться с ними. Как известно, гроссмейстеры, даже самые непримиримые противники, всегда пожимают друг другу руки перед игрой и после партии. Таким образом, в шахматах возможно повторение скандальной ситуации, которая произошла в фехтовании, когда Ольга Харлан отказалась подать руку Анне Смирновой.

Также по теме
«Маски сброшены»: FIE отменила дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку Смирновой, МОК предоставил ей квоту на Игры
Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Ольги Харлан, которая вопреки правилам отказалась пожать руку Анне...

По словам исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва, никаких ответных рекомендаций в организации принимать не планируют.

«У нас одна надежда и пожелание: пусть кто‑то из наших шахматистов выиграет Кубок мира. Всё остальное — это абсурд. В очередной раз политика вытесняет спорт. К сожалению, это уже стало нормой. Никогда не было, нет и не может быть подобного рода рекомендаций нашим шахматистам и спортсменам в целом. Неважно, шахматы или любой другой вид спорта», — цитирует Ткачёва «Матч ТВ».

Гроссмейстер Сергей Шипов, в свою очередь, выразил надежду, что у украинских шахматистов хватит мудрости не прислушиваться к абсурдным требованиям и не нарушать вековые шахматные традиции.

«Украинское руководство, в том числе шахматное, собирается превратить Кубок мира в политический форум, где все дружно будут осуждать Россию, а украинцев сделают страдальцами и борцами за справедливость. К шахматам это не имеет никакого отношения, и я надеюсь, что украинские товарищи, большинство из которых давно живут за границей, будут вести себя прилично, так как по законам шахмат рукопожатия перед партией и после неё обязательны», — заметил Шипов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил, что в организации рассчитывают обойтись без каких-либо сложностей в связи с участием как украинских, так и российских шахматистов.

«Мы уверены, что все игроки прибыли на такой ответственный турнир, как Кубок мира, прежде всего как спортсмены, с уважением как к ФИДЕ, так и к принимающей стороне — Федерации шахмат Азербайджана, которая провела прекрасную организационную работу, поэтому не ожидаем каких-либо инцидентов», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить