Очередные рокировки: российские шахматисты Федосеев и Демченко перешли под флаг Словении

С начала 2022 года более 150 российских шахматистов сменили спортивное гражданство. На этой неделе их ряды пополнили ещё два гроссмейстера — Владимир Федосеев и Антон Демченко. По мнению Яна Непомнящего, на массовые переходы повлияла смена «прописки» ФШР с Европы на Азию, а Сергей Карякин посетовал на недостаточные усилия федерации по удержанию спортсменов. Между тем 15 представителей России отправятся на Кубок мира в Баку под флагом ФИДЕ, а Федерация шахмат Украины в преддверии турнира рекомендовала своим игрокам не общаться с россиянами и не пожимать им руки.

160 ушедших шахматистов

Федерация шахмат России с начала 2022 года потеряла более полутора сотен спортсменов разного уровня. Согласно данным о смене спортивного гражданства на официальном сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ), 160 человек (семь переходов произошло до начала СВО). Это больше, чем во всех остальных видах спорта, вместе взятых: по оценкам СМИ, не менее 204 российских атлетов сменили гражданство после начала конфликта на Украине.

Два последних трансфера в шахматной сборной — Владимир Федосеев и Антон Демченко, которые буквально на днях оформили переход в сборную Словении. Более весомой выглядит потеря Федосеева, который занимает 60-е место в текущем рейтинге ФИДЕ.

28-летний гроссмейстер был абсолютным чемпионом Европы среди юношей до 18 лет (2013). Также на его счету бронзовые медали первенства Европы и первенства мира среди юношей до 20 лет в 2014 году. А в 2017-м Владимир добирался до четвертьфинала Кубка мира. Примечательно, что именно этот турнир станет для шахматиста первым в карьере под новым флагом.

«Это решение, меняющее всю жизнь. Вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях. Надеюсь, мне больше не придётся менять федерацию. Я сделал свой выбор и всерьёз хочу выступать за Словению ещё много лет», — заявил гроссмейстер в комментарии Сhess.com.

По словам Владимира, идею о переходе предложил его тренер Роман Видоняк — немецкий специалист украинского происхождения. А содействие в трансфере оказывал Адриан Михальчишин, также родившийся на Украине. Федосеев уже получил вид на жительство в Словении благодаря содействию шахматного клуба Марибора, хотя в последние годы жил в Испании.

Послужной список Демченко, который теперь составит компанию Федосееву и Луке Леничу в топ-3 словенского рейтинга, скромнее. Его главное достижение — золото чемпионата Европы 2021 года, а в табели о рангах ФИДЕ он расположился на 137-й строчке.

Ранее из сборной России ушёл целый ряд как состоявшихся, так и перспективных игроков. В первую очередь это относится к 12-й чемпионке мира Александре Костенюк, сменившей триколор на швейцарский флаг. Кирилл Алексеенко теперь выступает за Австрию, Алексей Сарана и Александр Предке — за Сербию, Александр Мотылёв отправился в Румынию, а Григорий Опарин — в США.

Камень в огород ФШР

По мнению лучшего шахматиста России Яна Непомнящего, многие из этих трансферов связаны с переходом ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Он назвал это решение пиар-ходом на 80% и «попыткой стать пионерами в деле прорыва спортивной блокады». Однако, по замечанию спортсмена, ФИДЕ существенно упростила процедуру смены гражданства, что вкупе привело к плачевному результату — массовым переходам игроков в европейские федерации.

«Это очень большая потеря для наших шахмат. Уходят как суперзвёзды, такие как Саша Костенюк, так и молодые таланты: Сарана, Предке, Алексеенко — у всех огромный потенциал. Это очень грустно. Мне кажется, вместо точки получилась жирная клякса. И очень неприятно читать официальные комментарии от представителей федерации, мол, ха-ха, да это не потеря. Да, некоторые из этих ребят даже не первая сборная, но общий негативный фон заметен», — цитирует экс-претендента на звание чемпиона мира «Чемпионат».

При этом сам Непомнящий заверил, что менять гражданство не собирается, однако и выступать за сборную России пока не хочет — из-за натянутых отношений с ФШР. Как известно, во время матча за шахматную корону между отечественным гроссмейстером и китайцем Дин Лижэнем президент федерации Андрей Филатов позволил себе грубоватую фразу в адрес Яна: назвал его «обезьяной с гранатой».

«Считаю, что это было не немного (некорректное выражение. — RT). Скажем так, есть разные наречия меры и степени. Обидно мне не было. Это просто недопустимая вещь, на мой взгляд, если говорить о взрослых людях. В целом в интернете много кто много чего пишет. Если на каждое обижаться, времени ни на что другое не хватит. Но в тот момент заявление Филатова вызвало некоторое недоумение», — признался шахматист.

Свои претензии к ФШР есть и у Сергея Карякина. По его мнению, организация прикладывает недостаточно усилий, чтобы удержать в стране перспективных шахматистов. Комментируя публикации СМИ, где говорится о 204 российских атлетах, сменивших гражданство, гроссмейстер задался вопросом, почему почти 70% из них — именно шахматисты.

«Я в шоке от этих цифр! Предлагаю всех их обвинить в предательстве! Ведь не может быть, что в других видах спорта создаются необходимые для спортсменов условия, а шахматисты предоставлены каждый самому себе? Или всё-таки может?! На всякий случай поясню, что слова про «обвинить в предательстве» были горькой иронией, и я считаю, что в переходе многих из этих шахматистов виновата (без)деятельность ФШР, по крайней мере, при администрации Глуховского», — написал Карякин в своём Telegram-канале.

Между тем на днях ФШР объявила о подписании 10-летнего контракта с обладателем 56-го места в рейтинге ФИДЕ Андреем Есипенко. Соглашение предусматривает комплексную поддержку профессионального роста шахматиста под руководством лучших отечественных специалистов, а спортсмен берёт на себя обязательства сделать всё возможное для достижения лучших результатов и достойного представления страны на международной арене.

«Теперь шансов нет: Андрей, ты обязан стать чемпионом мира», — приводит ТАСС слова Филатова после подписания документа.

Вопрос рукопожатий на Кубке мира

30 июля в Баку стартует Кубок мира по шахматам, на который, несмотря на две недавние потери, всё-таки отправится солидный десант отечественных гроссмейстеров. Выступать им предстоит под флагом ФИДЕ, в связи с чем от участия отказался Сергей Карякин. Таким образом, в мужской сетке турнира будет девять представителей России: Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Никита Витюгов, Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Давид Паравян, Михаил Антипов и Арсений Нестеров. В женском турнире выступят Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Ольга Баделько и Алина Бивол.

Тем временем Федерация шахмат Украины выпустила распоряжение для своих спортсменов о правилах поведения на турнире. Так, им рекомендовано не пожимать руки российским и белорусским соперникам, не общаться и не фотографироваться с ними. Как известно, гроссмейстеры, даже самые непримиримые противники, всегда пожимают друг другу руки перед игрой и после партии. Таким образом, в шахматах возможно повторение скандальной ситуации, которая произошла в фехтовании, когда Ольга Харлан отказалась подать руку Анне Смирновой.

По словам исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва, никаких ответных рекомендаций в организации принимать не планируют.

«У нас одна надежда и пожелание: пусть кто‑то из наших шахматистов выиграет Кубок мира. Всё остальное — это абсурд. В очередной раз политика вытесняет спорт. К сожалению, это уже стало нормой. Никогда не было, нет и не может быть подобного рода рекомендаций нашим шахматистам и спортсменам в целом. Неважно, шахматы или любой другой вид спорта», — цитирует Ткачёва «Матч ТВ».

Гроссмейстер Сергей Шипов, в свою очередь, выразил надежду, что у украинских шахматистов хватит мудрости не прислушиваться к абсурдным требованиям и не нарушать вековые шахматные традиции.

«Украинское руководство, в том числе шахматное, собирается превратить Кубок мира в политический форум, где все дружно будут осуждать Россию, а украинцев сделают страдальцами и борцами за справедливость. К шахматам это не имеет никакого отношения, и я надеюсь, что украинские товарищи, большинство из которых давно живут за границей, будут вести себя прилично, так как по законам шахмат рукопожатия перед партией и после неё обязательны», — заметил Шипов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил, что в организации рассчитывают обойтись без каких-либо сложностей в связи с участием как украинских, так и российских шахматистов.

«Мы уверены, что все игроки прибыли на такой ответственный турнир, как Кубок мира, прежде всего как спортсмены, с уважением как к ФИДЕ, так и к принимающей стороне — Федерации шахмат Азербайджана, которая провела прекрасную организационную работу, поэтому не ожидаем каких-либо инцидентов», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».