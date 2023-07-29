Карякин — о заявлении Федерации шахмат Украины: это продолжение их политики
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«Это продолжение их политики. Ничего нового. Я уже перестал обращать внимание на власти Украины. Ничего хорошего от них не жду. Будут ли украинские шахматисты следовать этим рекомендациям? Я думаю, тут всё зависит от личностных отношений», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».
29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ.
Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.
Кубок мира ФИДЕ стартует 29 июля в Баку.
Ранее шахматист Владимир Федосеев высказался о смене спортивного гражданства.