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Карякин — о заявлении Федерации шахмат Украины: это продолжение их политики

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о заявлении Федерации шахмат Украины.
Карякин — о заявлении Федерации шахмат Украины: это продолжение их политики
  • Gettyimages.ru

«Это продолжение их политики. Ничего нового. Я уже перестал обращать внимание на власти Украины. Ничего хорошего от них не жду. Будут ли украинские шахматисты следовать этим рекомендациям? Я думаю, тут всё зависит от личностных отношений», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ.

Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.

Кубок мира ФИДЕ стартует 29 июля в Баку.

Ранее шахматист Владимир Федосеев высказался о смене спортивного гражданства.

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