«Маски сброшены»: FIE отменила дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку Смирновой, МОК предоставил ей квоту на Игры

Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Ольги Харлан, которая вопреки правилам отказалась пожать руку Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане. Украинская спортсменка теперь сможет принять участие в командном турнире саблисток. Кроме того, президент МОК Томас Бах принял решение гарантировать фехтовальщице лицензию на Олимпийские игры — 2024, если она не сможет её завоевать. Также в организации призвали к чуткости по отношению к украинским спортсменам. По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, МОК принял одну из сторон в политическом конфликте, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, действуют ли ещё в спортивном мире привычные правила.

История с отказом Ольги Харлан пожать руку Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию продолжает развиваться. Напомним, что олимпийская чемпионка Пекина в ответ на протянутую руку россиянки выставила в её направлении оружие. Впоследствии Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан с турнира и выдала ей чёрную карту, которая означает пропуск до двух месяцев соревнований.

Украинская сторона тут же высказала своё несогласие с решением FIE, несмотря на то что оно было принято в полном соответствии с правилами организации. Так, министр спорта Украины Вадим Гутцайт обвинил российскую спортсменку в намеренной провокации, а главный тренер сборной Наталья Конрад заявила, что движение саблей в адрес Смирновой было не чем иным, как предложением обменяться касанием оружия вместо рукопожатия.

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Это давление, судя по всему, возымело эффект. Как сообщила итальянская газета La Repubblica, FIE отменила дисквалификацию Харлан, сославшись на действие протокола по борьбе с коронавирусом. В соответствии с ним рукопожатия могут быть заменены касанием клинков. Ожидается, что украинка сможет принять участие в командных соревнованиях саблисток, которые пройдут 29—30 июля.

Также, по данным издания, итальянское правительство запросило объяснения о ситуации от министра спорта страны Андреа Абоди, Национального олимпийского комитета Италии, FIE и оргкомитета чемпионата мира.

И безусловно, немаловажную роль сыграла позиция Международного олимпийского комитета, который распространил официальное заявление в связи с произошедшим в Милане.

«Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и индивидуальными нейтральными спортсменами. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины», — говорится в сообщении.

Более того, как позже рассказал Гутцайт, в МОК гарантировали Украине олимпийскую лицензию на Игры-2024, если Харлан не сможет завоевать её за оставшееся время. Об этом Томас Бах сообщил спортсменке в личном письме, выразив ей полную поддержку и солидарность не только как глава комитета, но и как бывший фехтовальщик.

Эта позиция вызвала негодование в России, так как в ней очевидно прослеживается намерение оправдать неспортивное поведение украинки. Как заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, призыв к чуткости ещё раз наглядно продемонстрировал всю двуличность так называемых рекомендаций, критериев и параметров МОК, а также вскрыл истинное отношение к происходящему в спортивном мире со стороны головной олимпийской организации.

«Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей, и за это президент МОК требует проявить к ней чуткость и деликатность. На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие её честь и достоинство. Но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит. Да и откуда им взяться, если до этого тысячи граждан России и Белоруссии олимпийские чиновники без малейших колебаний вытравили из мирового спорта. Как в этом случае с чуткостью и деликатностью?» — написал четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию в своём Telegram-канале.

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По мнению Позднякова, из нынешнего заявления МОК можно сделать вывод, что организация приняла одну из сторон политического конфликта и открыто действует в её интересах.

«Олимпизм официально делают инструментом, управляемым извне в интересах геополитического заказа на нейтрализацию наших граждан и организаций в спорте. Дискриминация, двойные и тройные стандарты, нарушение не только правовых, но теперь и морально-этических основ для продвижения позиции заказчика! Это новые неписаные принципы международного олимпийского движения?! Или это уже зазеркалье, в которое его так старательно завели наследники благородных идей барона де Кубертена?.. Маски сброшены, масок больше нет, можно уже даже не имитировать улыбки», — подчеркнул президент ОКР.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала МОК руководствоваться существующими правилами и не позволять определённым участникам сообщества пренебрегать ими.

«Нужно задать вопрос МОК, непосредственно Баху и чиновникам от спорта: правила, вообще, для них существуют или нет? Или у нас будут команды и игроки, которые будут находиться вне правил?.. Спорт без правил не существует. Без правил это любительская игра, творчество, может быть, какой‑то вид креативного досуга, но не спорт... Нужно определяться, мы всё‑таки сохраняем спорт, который называли спортом достижений, мировым, олимпийским движением, или мы переходим к гибриду?» — цитирует Захарову «Матч ТВ».

Новость о возможной отмене дисквалификации Харлан вызвала недоумение у экспертов. Так, по мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Виктора Кровопускова, международные организации намеренно превращают спорт в политический инструмент и трактуют регламенты так, как им удобно.

«Я уважаю Харлан, она великая спортсменка, но правила — это основа соревнований. Без них будет полный бардак. Если ты вышла на дорожку, все личные убеждения, в том числе политические, должны оставаться за дорожкой. Везде говорят о спорте вне политики, но мало кто это соблюдает. Анна Смирнова в этой ситуации показала себя достойно... так должен поступать каждый спортсмен. Уважать себя и уважать правила», — заявил бывший саблист в комментарии RT.

В свою очередь, Яна Егорян назвала решение МОК выдать олимпийскую лицензию украинке в обход квалификационных соревнований полным беспределом.

«Теперь, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно не пожать руку россиянке, хайпануть и выложить в сеть странное видео. Я в полном шоке. Не понимаю, что происходит с МОК. Приходят в голову ужасные мысли, которые даже стыдно озвучивать», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

Сама Харлан в многочисленных комментариях подчёркивает, что не жалеет о своём поступке и сделала бы то же самое снова. Более того, она выразила уверенность, что никто из её соотечественников никогда не подаст руки представителям России.

«Я не хотела жать руку этой спортсменке, и я действовала по велению сердца. Поэтому, когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать мне чёрную карточку, это убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать», — заявила олимпийская чемпионка 2008 года.

Харлан добавила, что встретила поддержку соотечественников после произошедшего, а также призвала изменить правила в её виде спорта, «потому что меняется мир». Тем временем Смирнова столкнулась с настоящим буллингом в социальных сетях.