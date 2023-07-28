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Захарова раскритиковала МОК за реакцию на скандал с участием Смирновой и Харлан

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике Международный олимпийский комитет (МОК) за реакцию на скандал вокруг россиянки Анны Смирновой и украинской саблистки Ольги Харлан.
Захарова раскритиковала МОК за реакцию на скандал с участием Смирновой и Харлан
  • РИА Новости

«Нужно задать вопрос МОК, непосредственно Баху и чиновникам от спорта: правила вообще для них существуют или нет? Или у нас будут команды и игроки, которые будут находиться вне правил? Это уже сейчас происходит», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия и была дисквалифицирована.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал восстановить дисквалифицированную саблистку.

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