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Глава МИД Украины Кулеба призвал восстановить дисквалифицированную саблистку Харлан

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал восстановить дисквалифицированную саблистку Ольгу Харлан.
Глава МИД Украины Кулеба призвал восстановить дисквалифицированную саблистку Харлан
  • AP

«Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования восстановить права Ольги Харлан», — говорится в сообщении МИД Украины в соцсетях.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия.

Ранее Галина Горохова прокомментировала ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан.

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