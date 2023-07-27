Глава МИД Украины Кулеба призвал восстановить дисквалифицированную саблистку Харлан

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал восстановить дисквалифицированную саблистку Ольгу Харлан.

«Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования восстановить права Ольги Харлан», — говорится в сообщении МИД Украины в соцсетях.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия.

Ранее Галина Горохова прокомментировала ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан.