Горохова — об отказе Харлан от рукопожатия: фехтование не тот вид спорта, где возможна подобная грязь

Олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова прокомментировала ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«Для фехтования подобное поведение — нонсенс. Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы кто-то кому-то не пожал руку по окончании поединка, хотя во времена СССР не всегда простые отношения были с США. Но все всегда чётко придерживались правил и отдавали дань уважения оппоненту. Это не тот вид спорта, где возможна подобная грязь. Украинцы же просто пытаются установить свои правила: то они не выйдут на дорожку, то не будут стоять рядом. Раз не хотят участвовать, пусть их лишают возможности проводить соревнования. Нечего пытаться всеми командовать», — сказала Горохова RT.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Ранее Горохова отреагировала на отстранение украинской саблистки Ольги Харлан после отказа от рукопожатия со Смирновой.