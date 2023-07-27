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Горохова: отстранение саблистки Харлан — абсолютно верное решение

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова отреагировала на отстранение украинской саблистки Ольги Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Горохова: отстранение саблистки Харлан — абсолютно верное решение
  • РИА Новости

«Отстранение Харлан — абсолютно верное решение, поскольку в фехтовании действуют совершенно чёткие правила, по которым ты обязан пожать руку сопернику после боя. Если человек этого не сделал, судья возвращает его и требует повторить процедуру. Когда правило нарушается в первый раз, выносится предупреждение, далее — штраф. Если что-то произошло до дорожки — в виде уколов, если после — участника снимают с соревнований. В случае с украинкой организаторы полностью соблюдали законы», — сказала Горохова RT.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Ранее сообщалось, что Харлан отстранят на 60 дней за отказ пожать руку россиянке.

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