Горохова: отстранение саблистки Харлан — абсолютно верное решение

Олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова отреагировала на отстранение украинской саблистки Ольги Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«Отстранение Харлан — абсолютно верное решение, поскольку в фехтовании действуют совершенно чёткие правила, по которым ты обязан пожать руку сопернику после боя. Если человек этого не сделал, судья возвращает его и требует повторить процедуру. Когда правило нарушается в первый раз, выносится предупреждение, далее — штраф. Если что-то произошло до дорожки — в виде уколов, если после — участника снимают с соревнований. В случае с украинкой организаторы полностью соблюдали законы», — сказала Горохова RT.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Ранее сообщалось, что Харлан отстранят на 60 дней за отказ пожать руку россиянке.