Украинскую саблистку Харлан отстранят на 60 дней за отказ пожать руку россиянке

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что украинская саблистка Ольга Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«Чёрная карта у Харлан», — приводит слова Мамедова РИА Новости.

Согласно регламенту Международной федерации фехтования (FIE), в случае получения чёрной карты спортсмен будет исключён из соревнований до конца турнира и дисквалифицирован на 60 дней.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Ранее сообщалось, что украинскую саблистку дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке на чемпионате мира.