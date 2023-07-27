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Украинскую саблистку Харлан отстранят на 60 дней за отказ пожать руку россиянке

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Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что украинская саблистка Ольга Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Украинскую саблистку Харлан отстранят на 60 дней за отказ пожать руку россиянке
  • РИА Новости

«Чёрная карта у Харлан», — приводит слова Мамедова РИА Новости.

Согласно регламенту Международной федерации фехтования (FIE), в случае получения чёрной карты спортсмен будет исключён из соревнований до конца турнира и дисквалифицирован на 60 дней.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Ранее сообщалось, что украинскую саблистку дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке на чемпионате мира.

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