Украинскую саблистку дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан получила дисквалификацию после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

На электронном табло чемпионата мира с турнирной сеткой рядом с фамилией Харлан красная метка EXC (исключена). Её соперница болгарка Йоана Илиева уже стоит в 1/8 финала, где встретится с Анной Баштой из Азербайджана.

Согласно правилам FIE, после схватки фехтовальщики должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба спортсмена отказываются выполнять эти правила, поединок не будет считаться завершённым. Судьи наказывают их, вплоть до дисквалификации. Российская саблистка более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей.

Ранее сообщалось, что Федерация фехтования России будет добиваться отмены результата поединка между российской и украинской саблистками.