Протест фехтовальщицы Смирновой на результат поединка с украинкой Харлан на ЧМ отклонили
- AFP
«Будем добиваться отмены результата», — приводит слова Мамедова РИА Новости.
27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.
Согласно правилам FIE, после схватки фехтовальщики должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба спортсмена отказываются выполнять эти правила, поединок не будет считаться завершённым. Судьи наказывают их, вплоть до дисквалификации. Российская саблистка более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей.
Ранее сообщалось, что украинский шпажист Игорь Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы сняться с поединка против россиянина Вадима Анохина в рамках 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию.