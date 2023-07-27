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AFP: украинский шпажист Рейзлин предоставил справку, чтобы сняться с поединка с россиянином

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Украинский шпажист Игорь Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы сняться с поединка против россиянина Вадима Анохина в рамках 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию.
AFP: украинский шпажист Рейзлин предоставил справку, чтобы сняться с поединка с россиянином
  • Gettyimages.ru

Как сообщает AFP со ссылкой на источник в Международной федерации фехтования (FIE), справка позволяет спортсмену сохранить небольшое количество квалификационных очков, полученных им для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

26 июля Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских спортсменов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе. В федерации фехтования отметили, что решение о возможности участия в таких соревнованиях будет оставаться за спортсменами, тренерами, судьями с Украины.

Ранее сообщалось, что украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию.

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