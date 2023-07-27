Украинская саблистка Харлан нарушила правила и не пожала руку россиянке Смирновой на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию.

Смирнова хотела подойти к сопернице, но Харлан выставила перед собой саблю и не подпустила россиянку к себе, а затем покинула дорожку. Россиянка более 25 минут находилась на дорожке и ждала решения судей.

Напомним, что по правилам Международной федерации фехтования (FIE) после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, то рефери наказывает их.

Смирнова проиграла Харлан со счётом 7:15. В следующем раунде украинка сразится с победительницей пары Йоана Илиева (Болгария) — Сабина Мартис (Румыния).

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение украинского шпажиста Игоря Рейзлина сняться с поединка против россиянина Вадима Анохина на чемпионате мира.