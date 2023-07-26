Журова: украинский шпажист снялся с поединка против россиянина для шантажа организаторов
- РИА Новости
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«Он испугался, потому что были пожелания не участвовать в одних соревнованиях с россиянами. Сейчас и руки не жмут, ещё что-то, а тут-то вообще вид спорта, где ты фактически касаешься соперника. Украинские спортсмены делают это демонстративно, чтобы шантажировать организаторов», — цитирует Журову ТАСС.
Перед началом поединка российский шпажист вышел на дорожку, но украинец так и не появился.
В следующем раунде Анохин встретится с победителем поединка между швейцарцем Максом Хайнцером и австралийцем Лачланом Круком. Турнир в Милане проходит с 22 по 30 июля.
Международная федерация фехтования после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) допустила 17 россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
Ранее президент Федерации фехтования Украины призвал применить санкции к России.