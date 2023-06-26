Президент Федерации фехтования Украины призвал применить санкции к России
«Это первая победа украинского фехтования в Кракове. Мы надеемся, что FIE последует примеру EFC и также применит санкции против Федераций фехтования России и Беларуси», — говорится в заявлении.
24 июня EFC отстранила от международных стартов российских и белорусских фехтовальщиков.
Более того, было приостановлено членство в EFC национальных федераций России и Белоруссии.
Ранее Станислав Поздняков заявил, что решение Европейской конфедерации фехтования отстранить россиян — политическое.