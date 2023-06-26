Президент Федерации фехтования Украины призвал применить санкции к России

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев прокомментировал решение Европейской конфедерации фехтования отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Это первая победа украинского фехтования в Кракове. Мы надеемся, что FIE последует примеру EFC и также применит санкции против Федераций фехтования России и Беларуси», — говорится в заявлении.

24 июня EFC отстранила от международных стартов российских и белорусских фехтовальщиков.

Более того, было приостановлено членство в EFC национальных федераций России и Белоруссии.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что решение Европейской конфедерации фехтования отстранить россиян — политическое.