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Егорян назвала беспределом решение МОК предоставить Харлан квоту на Олимпиаду-2024

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Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян прокомментировала новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение выдать автоматическое право участвовать в Олимпийских играх в Париже саблистке Ольге Харлан.
Егорян назвала беспределом решение МОК предоставить Харлан квоту на Олимпиаду-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Полный беспредел! Теперь, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно не пожать руку россиянке, хайпануть и выложить в сеть странное видео. Я в полном шоке. Не понимаю, что происходит с МОК. Приходят в голову ужасные мысли, которые даже стыдно озвучивать», — цитирует Егорян «Спорт-Экспресс».

Украинская саблистка Ольга Харлан 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой.

Как сообщает la Repubblica, Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинки.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию саблист Виктор Кровопусков отреагировал на новость об отмене дисквалификации Харлан.

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