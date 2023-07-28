Кровопусков — о возможной отмене дисквалификации Харлан: такие вещи недопустимы в спорте
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«У меня нет слов. МОК трактует правила так, как ему удобно. Намеренно превращают спорт в политический инструмент и действуют абсолютно безнаказанно. Здесь нужен ответ с нашей стороны. Нужно призвать МОК к ответу. Это замять не получится, потому что, на мой взгляд, такие вещи недопустимы в спорте», — сказал Кровопусков RT.
Ранее Кровопусков прокомментировал заявление МОК об инциденте с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан после победы над россиянкой Анной Смирновой.