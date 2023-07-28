Кровопусков — о возможной отмене дисквалификации Харлан: такие вещи недопустимы в спорте

Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию саблист Виктор Кровопусков отреагировал на новость об отмене дисквалификации украинской спортсменки Ольги Харлан, которая ранее была отстранена от соревнований за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

«У меня нет слов. МОК трактует правила так, как ему удобно. Намеренно превращают спорт в политический инструмент и действуют абсолютно безнаказанно. Здесь нужен ответ с нашей стороны. Нужно призвать МОК к ответу. Это замять не получится, потому что, на мой взгляд, такие вещи недопустимы в спорте», — сказал Кровопусков RT.

Ранее Кровопусков прокомментировал заявление МОК об инциденте с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан после победы над россиянкой Анной Смирновой.