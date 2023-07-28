Кровопусков: в фехтовании наступит хаос, если МОК сделает исключение и простит Харлан

Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию саблист Виктор Кровопусков прокомментировал заявление МОК об инциденте с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан после победы над россиянкой Анной Смирновой.

«В корне не понимаю заявление МОК по поводу инцидента с участием саблистки Ольги Харлан и Анны Смирновой. Какая может быть чуткость? Правила одинаковы для всех спортсменов. И совершенно не важно, кто какую страну представляет. В спорте равны все, какая бы ситуация в мире ни происходила. И если МОК сделает исключение ради украинской спортсменки Харлан и простит её, то в фехтовании наступит хаос. Все зададутся вопросом: а почему тогда для нас не делают подобных исключений? Мы что, находимся на другом уровне? Это будет несправедливо по отношению ко всем остальным.

Ольга вышла на дорожку. А это значит, что она согласна со всеми правилами соревнований. В них чётко указано, что после окончания поединка ты должна пожать руку сопернице и отсалютовать. В данном случае украинская саблистка этого не сделала, проявила неуважение. И должна быть за это наказана. Так что судейская коллегия поступила справедливо по отношению к Харлан. Я её уважаю, она великая спортсменка, но правила — это основа соревнований. Без них будет полный бардак. Если ты вышла на дорожку, все личные убеждения, в том числе политические, должны оставаться за дорожкой. Везде говорят о спорте вне политики, но мало кто это соблюдает. Анна Смирнова в этой ситуации показала себя достойно, она действовала вопреки личным убеждениям — так должен поступать каждый спортсмен. Уважать себя и уважать правила», — заявил Кровопусков RT.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан.