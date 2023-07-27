«Здравый смысл восторжествовал»: украинцам разрешили состязаться с выступающими в нейтральном статусе россиянами

Министерство спорта и культуры Украины сняло запрет на участие атлетов в соревнованиях, на которые в нейтральном статусе допущены их российские и белорусские коллеги. Теперь запрет распространяется только на турниры, где представители двух стран выступают под собственной национальной символикой. Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что рад этому решению, поскольку восторжествовал здравый смысл. По мнению Ирины Родниной, у Украины не было другого выбора, так как в противном случае МОК мог наложить санкции на них самих. А Светлана Журова напомнила, что сами спортсмены неоднократно высказывались против изданного ранее указа.

За год до начала Олимпийских игр Министерство спорта и молодёжи Украины отменило наделавший много шума запрет своим атлетам участвовать в международных соревнованиях, куда даже в статусе нейтральных допущены россияне и / или белорусы. Новый приказ допускает существенные послабления.

«Нельзя стартовать в турнирах, в которых участвуют спортсмены, представляющие РФ и/или Республику Беларусь под своими национальными флагами, и/или используя собственную национальную символику, и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и Республике Беларусь», — говорится в тексте.

Теперь сам факт присутствия россиян и белорусов — не повод для бойкота. Однако если атлет или национальная федерация заподозрят участие соперников из двух указанных государств не в нейтральном статусе, обязаны незамедлительно подать протест. Если нарушения не будут устранены, они должны сняться.

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Министр, а также президент НОК Украины Вадим Гутцайт заранее намекнул о возможных смягчениях. По его мнению, страна добилась своего, поскольку Россия и Белоруссия не получили официальные приглашения от МОК на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Я считаю, это уже какая-то победа и нашего сообщества, и министерства, и НОК. Мы постоянно работаем и будем работать, чтобы россиян и белорусов не было. И так как им не вышлют приглашения, их как официальных стран не будет на ОИ. Мы уже начали дискуссию по поводу возможности того, чтобы наши атлеты стартовали во всех квалификационных соревнованиях к ОИ, если РФ и Белоруссии не будет на Играх», — подчёркивал чиновник.

Запрет на участие был введён в апреле. За его нарушение предусматривалось наложение максимально жёстких санкций — лишение федераций статуса национальных и, соответственно, государственного финансирования. Категорически против сразу высказалась Федерация тенниса страны, где подчеркнули, что данные нововведения нанесут удар по самим игрокам.

Открыто высказали недовольство приказом и отдельные атлеты. Например, известная теннисистка Элина Свитолина призналась, что не понимает решения Минспорта, и назвала его выстрелом себе в ногу.

«Многие теперь не могут выступать и представлять нашу страну. Сейчас во многих видах снова возвращают россиян и белорусов. Мне грустно за наших ребят, отдавших жизнь спорту. Министерство не оставляет им выбора. Хорошо бы позволяли участвовать по желанию, а это приказ… Лучше выходить и обыгрывать их на спортивной площадке. Это было бы правильно», — сетовала Свитолина.

Если теннисисты по крайней мере продолжили выступать, ограничившись отказом от приветствия россиян и белорусов, то представители других видов пропустили крупные турниры. Например, олимпийская чемпионка Ольга Харлан не попала на Чемпионат Европы по фехтованию в Пловдиве, поскольку туда в нейтральном статусе допустили россиян и белорусов. После она прямо заявила, что не видит смысла в подобном запрете.

«Едут 25-е номера российского рейтинга, они делают это намеренно. Поэтому я считаю, в данный момент федерации или спортсмены сами должны решать... Да, я тоже спрашивала об этом, к сожалению, нет никакой конкретики. Я хочу понимать, могу ли тогда ездить на соревнования за свой счёт? Я готова ездить за свой счёт и готова представлять Украину», — подчеркнула спортсменка.

Гутцайт — сам известный в прошлом фехтовальщик, обладатель золотой медали ОИ-1992 в составе объединённой команды республик бывшего СССР. После окончания карьеры он долгое время в качестве тренера работал именно с Харлан.

В России разрешение украинцам соревноваться с отечественными спортсменами приняли с оптимизмом. Так, глава ОКР Станислав Поздняков считает, что у коллег не было иного выбора.

«Я всегда говорил, что спорт является и должен оставаться вне политики. Поэтому любое политическое вмешательство в дела спорта является абсолютным злом. В данном случае разум восторжествовал», — цитирует руководителя ТАСС.

В свою очередь, председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва решение Украины не удивило. Депутат уверен: вводя строгие ограничения, они поступили недальновидно и вскоре сами это осознали, а потому решили пойти на попятную.

«Думаю, ребята в Министерстве поняли, что очередную глупость сморозили, так как лишались прав на медали и квалификацию на ОИ. Мы поздравляем украинских атлетов с тем, что чиновники взялись за голову и приняли справедливое решение по отношению к ним», — заявил Свищёв в интервью «Спорт-Экспрессу».

А вот старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко данный вердикт удивил.

«Для меня весьма неожиданно, что власти Украины позволили своим спортсменам соревноваться с россиянами, имеющими нейтральный статус. Это вердикт на пользу самим атлетам, наконец-то у их руководителей хватило ума подумать немного о своих подопечных, а не только о политике», — заявила специалист.

Однако сохранение запрета состязаться с россиянами, допущенными к соревнованиям под собственным флагом, она всё равно считает абсурдным.

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По мнению экспертов RT, на Украине приняли верное, хотя и запоздалое решение. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова напомнила, что, введя строгие запреты, местное министерство столкнулось с негативной реакций прежде всего со стороны собственных атлетов.

«Возьмём ситуацию на чемпионате мира по фехтованию, где Игорь Рейзлин был вынужден сняться, поскольку его ждала встреча с россиянином. Так могло дойти до абсурда. Плюс украинцы боятся противостоять нашим, потому что опасаются: возможную неудачу могут приравнять на родине к поражению на фронте. Людям проще вообще не участвовать, чем потом сталкиваться с негативом со стороны болельщиков. А ведь МОК как раз выступает строго против того, чтобы через спорт шла рознь между двумя государствами. Так быть не должно», — отметила Журова.

Вместе с тем она выразила уверенность: рано или поздно Украине придётся отменять все ограничения, так как санкции с России полностью снимут.

«Не станут же они и тогда не состязаться с нами. В любом случае это будут их проблемы. Сейчас здравый смысл и спортивная справедливость восторжествовали. Да, атлеты могут где-то уступить — это абсолютно нормально. Хотя не исключаю ситуации, при которой местным спортсменам будут разрешать соревноваться с россиянами только в том случае, если есть уверенность в победе», — добавила Журова.

А трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, что украинцы вынуждены были поступить соответствующим образом, поскольку в противном случае МОК мог наложить санкции на них самих.

«В заявлениях Международного олимпийского комитета чётко говорится: любая дискриминация по национальному признаку пресекается. У Украины просто не было другого выбора. Если они хотят остаться в олимпийской семье, то обязаны следовать правилам. С одной стороны, за местных атлетов можно было бы порадоваться, ведь они смогут спокойно выступать без всяких запретов. С другой, по тому, как они ведут себя по отношению к российским коллегам, я не хочу ничего о них говорить. Для нас сейчас главное, чтобы с наших ребят сняли ограничения», — заключила Роднина.