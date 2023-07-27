«Здравый смысл восторжествовал»: украинцам разрешили состязаться с выступающими в нейтральном статусе россиянами
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
За год до начала Олимпийских игр Министерство спорта и молодёжи Украины отменило наделавший много шума запрет своим атлетам участвовать в международных соревнованиях, куда даже в статусе нейтральных допущены россияне и / или белорусы. Новый приказ допускает существенные послабления.
«Нельзя стартовать в турнирах, в которых участвуют спортсмены, представляющие РФ и/или Республику Беларусь под своими национальными флагами, и/или используя собственную национальную символику, и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и Республике Беларусь», — говорится в тексте.
Теперь сам факт присутствия россиян и белорусов — не повод для бойкота. Однако если атлет или национальная федерация заподозрят участие соперников из двух указанных государств не в нейтральном статусе, обязаны незамедлительно подать протест. Если нарушения не будут устранены, они должны сняться.
Министр, а также президент НОК Украины Вадим Гутцайт заранее намекнул о возможных смягчениях. По его мнению, страна добилась своего, поскольку Россия и Белоруссия не получили официальные приглашения от МОК на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
«Я считаю, это уже какая-то победа и нашего сообщества, и министерства, и НОК. Мы постоянно работаем и будем работать, чтобы россиян и белорусов не было. И так как им не вышлют приглашения, их как официальных стран не будет на ОИ. Мы уже начали дискуссию по поводу возможности того, чтобы наши атлеты стартовали во всех квалификационных соревнованиях к ОИ, если РФ и Белоруссии не будет на Играх», — подчёркивал чиновник.
Запрет на участие был введён в апреле. За его нарушение предусматривалось наложение максимально жёстких санкций — лишение федераций статуса национальных и, соответственно, государственного финансирования. Категорически против сразу высказалась Федерация тенниса страны, где подчеркнули, что данные нововведения нанесут удар по самим игрокам.
Открыто высказали недовольство приказом и отдельные атлеты. Например, известная теннисистка Элина Свитолина призналась, что не понимает решения Минспорта, и назвала его выстрелом себе в ногу.
«Многие теперь не могут выступать и представлять нашу страну. Сейчас во многих видах снова возвращают россиян и белорусов. Мне грустно за наших ребят, отдавших жизнь спорту. Министерство не оставляет им выбора. Хорошо бы позволяли участвовать по желанию, а это приказ… Лучше выходить и обыгрывать их на спортивной площадке. Это было бы правильно», — сетовала Свитолина.
Если теннисисты по крайней мере продолжили выступать, ограничившись отказом от приветствия россиян и белорусов, то представители других видов пропустили крупные турниры. Например, олимпийская чемпионка Ольга Харлан не попала на Чемпионат Европы по фехтованию в Пловдиве, поскольку туда в нейтральном статусе допустили россиян и белорусов. После она прямо заявила, что не видит смысла в подобном запрете.
«Едут 25-е номера российского рейтинга, они делают это намеренно. Поэтому я считаю, в данный момент федерации или спортсмены сами должны решать... Да, я тоже спрашивала об этом, к сожалению, нет никакой конкретики. Я хочу понимать, могу ли тогда ездить на соревнования за свой счёт? Я готова ездить за свой счёт и готова представлять Украину», — подчеркнула спортсменка.
Гутцайт — сам известный в прошлом фехтовальщик, обладатель золотой медали ОИ-1992 в составе объединённой команды республик бывшего СССР. После окончания карьеры он долгое время в качестве тренера работал именно с Харлан.
В России разрешение украинцам соревноваться с отечественными спортсменами приняли с оптимизмом. Так, глава ОКР Станислав Поздняков считает, что у коллег не было иного выбора.
«Я всегда говорил, что спорт является и должен оставаться вне политики. Поэтому любое политическое вмешательство в дела спорта является абсолютным злом. В данном случае разум восторжествовал», — цитирует руководителя ТАСС.
В свою очередь, председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва решение Украины не удивило. Депутат уверен: вводя строгие ограничения, они поступили недальновидно и вскоре сами это осознали, а потому решили пойти на попятную.
«Думаю, ребята в Министерстве поняли, что очередную глупость сморозили, так как лишались прав на медали и квалификацию на ОИ. Мы поздравляем украинских атлетов с тем, что чиновники взялись за голову и приняли справедливое решение по отношению к ним», — заявил Свищёв в интервью «Спорт-Экспрессу».
А вот старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко данный вердикт удивил.
«Для меня весьма неожиданно, что власти Украины позволили своим спортсменам соревноваться с россиянами, имеющими нейтральный статус. Это вердикт на пользу самим атлетам, наконец-то у их руководителей хватило ума подумать немного о своих подопечных, а не только о политике», — заявила специалист.
Однако сохранение запрета состязаться с россиянами, допущенными к соревнованиям под собственным флагом, она всё равно считает абсурдным.
По мнению экспертов RT, на Украине приняли верное, хотя и запоздалое решение. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова напомнила, что, введя строгие запреты, местное министерство столкнулось с негативной реакций прежде всего со стороны собственных атлетов.
«Возьмём ситуацию на чемпионате мира по фехтованию, где Игорь Рейзлин был вынужден сняться, поскольку его ждала встреча с россиянином. Так могло дойти до абсурда. Плюс украинцы боятся противостоять нашим, потому что опасаются: возможную неудачу могут приравнять на родине к поражению на фронте. Людям проще вообще не участвовать, чем потом сталкиваться с негативом со стороны болельщиков. А ведь МОК как раз выступает строго против того, чтобы через спорт шла рознь между двумя государствами. Так быть не должно», — отметила Журова.
Вместе с тем она выразила уверенность: рано или поздно Украине придётся отменять все ограничения, так как санкции с России полностью снимут.
«Не станут же они и тогда не состязаться с нами. В любом случае это будут их проблемы. Сейчас здравый смысл и спортивная справедливость восторжествовали. Да, атлеты могут где-то уступить — это абсолютно нормально. Хотя не исключаю ситуации, при которой местным спортсменам будут разрешать соревноваться с россиянами только в том случае, если есть уверенность в победе», — добавила Журова.
А трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, что украинцы вынуждены были поступить соответствующим образом, поскольку в противном случае МОК мог наложить санкции на них самих.
«В заявлениях Международного олимпийского комитета чётко говорится: любая дискриминация по национальному признаку пресекается. У Украины просто не было другого выбора. Если они хотят остаться в олимпийской семье, то обязаны следовать правилам. С одной стороны, за местных атлетов можно было бы порадоваться, ведь они смогут спокойно выступать без всяких запретов. С другой, по тому, как они ведут себя по отношению к российским коллегам, я не хочу ничего о них говорить. Для нас сейчас главное, чтобы с наших ребят сняли ограничения», — заключила Роднина.