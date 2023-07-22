По соображениям «государственной безопасности»: Звонарёву выдворили из Польши и не дали сыграть на турнире в Варшаве

Вере Звонарёвой не позволили принять участие в турнире WTA в Варшаве. Россиянка прибыла в столицу Польши из Сербии 21 июля, но пограничники отказались пропустить её по выданной Францией визе. В результате теннисистка вынуждена была до следующего дня оставаться в транзитной зоне аэропорта, а затем вылетела в Черногорию. В польском МВД действия погранслужбы объяснили нахождением Звонарёвой в списке лиц, пребывание которых в стране нежелательно. В WTA пообещали разобраться в ситуации в ближайшее время. А в Госдуме РФ призвали спортсменку совместно с ФТР обратиться с жалобой в международную федерацию.

Намерение Веры Звонарёвой принять участие в турнире WTA в Варшаве обернулось для неё неприятностями. За день до начала квалификационного этапа соревнований МВД Польши опубликовало официальное коммюнике о недопуске россиянки на территорию страны.

Выяснилось, что она прибыла в Варшаву ещё 21 июля рейсом из Белграда, но пограничники не пропустили её, несмотря на наличие выданной Францией шенгенской визы.

В результате опытная спортсменка была вынуждена оставаться в транзитной зоне аэропорта имени Шопена до следующего дня. Лишь после 12:00 в субботу она вылетела в черногорскую Подгорицу. Причиной такого решения в МВД назвали нахождение уроженки Москвы в списке лиц, «пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно».

«Россиянка... не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка. Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в страну людям, которые поддерживают действия России и Белоруссии», — заявили в министерстве.

В Женской теннисной ассоциации (WTA), под эгидой которой проводится турнир Poland Open, сообщили, что в курсе произошедшего, и пообещали разобраться в ситуации в ближайшее время. Вместе с тем в организации напомнили, что главными её приоритетами остаются безопасность и благополучие всех игроков.

Помимо Звонарёвой, принять участие в турнире должны также россиянка Маргарита Бетова и белоруска Александра Саснович, а в квалификации сыграют Валерия Савиных и Юлия Готовко. Однако о каких-либо действиях польских властей в их отношении пока ничего не сообщалось.

Тем временем на выдворение отечественной теннисистки из Варшавы отреагировали в Госдуме. Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв посоветовал ей, а также ФТР незамедлительно обратиться в Международную федерацию тенниса (ITF) с соответствующей жалобой.

«Шамиль Тарпищев — опытный и авторитетный руководитель. Мы уже имеем прецеденты, когда некоторые страны лишали прав на проведение крупных соревнований, поскольку они не были способны обеспечить визовую поддержку и участие наших спортсменов. Здесь ситуация точно такая же. Думаю, ITF может аналогично наказать организаторов турнира в Варшаве, если хозяева не в состоянии обеспечить россиянам ни охрану, ни безопасность. Зачем тогда они берут на себя ответственность? Не умеют — пусть учатся у других, например у России», — подчеркнул депутат в комментарии RT.

По его мнению, таким образом в Варшаве стараются обратить на себя внимание мировой общественности.

«Понятное дело, что Польша сейчас относится к нам не лучшим образом. Но это ни в коем случае не должно отражаться на атлетах. Да если бы к нам приехал кто-то из польских спортсменов, поверьте, он бы был принят здесь по высшему разряду. Обеспечили бы и визовую поддержку, и охрану в случае чего», — добавил Свищёв.

Согласилась с ним коллега Светлана Журова, которая считает: большое количество аналогичных случаев может привести к лишению Польши прав на проведение международных стартов, раз их участники регулярно сталкиваются с откровенно враждебным отношением. В конце концов, обратить на это внимание должен МОК, полагает олимпийская чемпионка.

Несмотря на то что две россиянки изначально попали в число участников Poland Open, власти страны не скрывали своего разочарования от их возможного визита. Так, министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что намерен избегать матчей с участием игроков из РФ или Белоруссии, даже если главная местная звезда, первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет с кем-нибудь из них в финале. Он также назвал политику ATP и WTA в отношении спортсменов из России и Белоруссии ошибочной. Вместе с тем ранее он посетовал, что его министерство бессильно в данной ситуации.

«Польская сторона не может влиять на регламент международной федерации. Федерации, управляющие мировым спортом, являются независимыми и автономными организациями, поэтому у Министерства спорта и туризма нет правовых инструментов, с помощью которых оно могло бы влиять на состав спортивных соревнований, организуемых этими федерациями», — цитирует Sport.pl заявление.

Однако если организаторы Poland Open по крайней мере не побоялись пригласить отечественных теннисисток, то организаторы скромного челленджерав польских Козерках, который пройдёт 14—19 августа, сразу попросили не приезжать на него россиян и белорусов.

«Учитывая ситуацию на Украине, просьба не подавать заявки на участие в LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger 100 игрокам, представляющим Россию и Белоруссию. Они не будут допущены на турнир и в комплекс «Козерки». Мы не гарантируем этим людям места на соревновании», — говорится в тексте, размещённом на официальном сайте турнира.

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Тогда на ситуацию отреагировал руководитель Федерации тенниса России Тарпищев, который, напротив, потребовал от подопечных не менять своих планов, если они собирались полететь в Польшу.

Однако, по мнению заслуженного тренера России Владимира Камельзона, игрокам в нынешней политической обстановке не стоит рисковать лишний раз.

«Здесь вопросы возникают и к самой Звонарёвой... Если турнир проводится в стране, которая относится к России наиболее враждебным образом, зачем вообще туда отправляться? Мы тоже должны быть более-менее грамотными и понимать, где отношение к нам лояльное, а где возможны провокации. Нас и так лишили и гимна, и флага. Какой нормальный россиянин сейчас полетит в Варшаву играть в теннис... Я бы и её команде посоветовал вспоминать, в какое время живёте, просчитывая планы на сезон», — отреагировал на произошедшее специалист.

Вместе с тем он жёстко раскритиковал власти Польши, которые фактически не обращают внимания на требование WTA и ATP не допускать дискриминации по национальному признаку. Ведь даже на Уимблдоне были вынуждены изменить свой вердикт по россиянам.

«К сожалению, полякам плевать, они творят что хотят. Зачем вообще организовывать там какие-то серьёзные старты, если люди так себя ведут? Раз вопросы политики по-прежнему выходят на первое место и наших атлетов уже задерживают в аэропорту, не надо туда вообще ездить. Тем более речь идёт не о самом престижном турнире, а Звонарёвой не 15 лет», — подытожил Камельзон.