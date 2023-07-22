Свищёв: Звонарёва должна обратиться с жалобой в ITF после задержания на границе с Польшей

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что после отказа во въезде в Польшу Вера Звонарёва должна пожаловаться в Международную федерацию тенниса (ITF).

«Первое, что сейчас должны предпринять Звонарёва и Федерация тенниса России — обратиться с жалобой в Международную федерацию тенниса. Это следует сделать незамедлительно. Тем более Шамиль Тарпищев — опытный и авторитетный руководитель. Мы уже имеем прецеденты, когда некоторые страны лишали прав на проведение крупных соренований, поскольку они не могли обеспечить визовую поддержку и участие наших спортсменов. Здесь ситуация точно такая же. Думаю, ITF может аналогично наказать организаторов турнира в Варшаве, если хозяева не в состоянии обеспечить россиянам ни охрану, ни безопасность. Зачем тогда они берут на себя такую ответственность? Не умеют — пусть учатся у других, например, у России», — заявил Свищёв RT.

Он назвал провокацией инцидент с российской теннисисткой.

«Таким гнусным образом стараются обратить на себя внимание мировой общественности. Понятное дело, что Польша сейчас относится к нам не лучшим образом. Но это ни в коем случае не должно отражаться на атлетах. Да если бы к нам приехал кто-то из польских спортсменов, поверьте, он бы был принят по высшему разряду. Обеспечили бы и визовую поддержку, и охрану в случае чего», — добавил Свищёв.

Ранее сообщалось, что пограничники не впустили Звонарёву в Польшу на теннисный турнир в Варшаве.