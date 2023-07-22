Пограничники не впустили Звонарёву в Польшу на турнир WTA в Варшаве

Россиянка Вера Звонарёва не сможет принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве.

Польские пограничники пресекли въезд Звонарёвой в страну. 38-летняя российская теннисистка пыталась въехать в Польшу по французской шенгенской визе рейсом из Белграда в Варшаву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу польского МВД.

Уточняется, что Звонарёва 22 июля вылетела из Варшавы в Подгорицу. В МВД дали понять, что россиянка является нежелательной персоной для посещения Польши.

Звонарёва является трёхкратной чемпионкой Большого шлема в парном разряде и бронзовым призёром Олимпиады (2008) в одиночном.

Ранее сообщалось, что Польшу лишили молодёжного чемпионата мира по борьбе из-за невыполнения обязательств.