Польшу лишили молодёжного чемпионата мира по борьбе из-за невыполнения обязательств
- Gettyimages.ru
- © fotodrobik
«Польшу и Финляндию лишили права проведения соревнований из‑за отказа в выдаче виз. Это не связано с политикой. В обсуждении вопроса ни разу не прозвучала Россия или Белоруссия. Страна, которая взяла на себя обязательства, их не выполнила», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».
Исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
Чемпионат мира среди борцов до 20 лет должен был пройти в Варшаве с 14 по 20 августа, а турнир для спортсменов до 23 лет был запланирован в Тампере с 23 по 29 октября.
Ранее Мамиашвили заявил, что бойкоты и запреты недопустимы в вопросах Олимпиады.