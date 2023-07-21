Польшу лишили молодёжного чемпионата мира по борьбе из-за невыполнения обязательств

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Польша и Финляндия лишены права проведения молодёжных чемпионатов мира по борьбе из‑за невыдачи виз участникам соревнований.

«Польшу и Финляндию лишили права проведения соревнований из‑за отказа в выдаче виз. Это не связано с политикой. В обсуждении вопроса ни разу не прозвучала Россия или Белоруссия. Страна, которая взяла на себя обязательства, их не выполнила», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат мира среди борцов до 20 лет должен был пройти в Варшаве с 14 по 20 августа, а турнир для спортсменов до 23 лет был запланирован в Тампере с 23 по 29 октября.

Ранее Мамиашвили заявил, что бойкоты и запреты недопустимы в вопросах Олимпиады.