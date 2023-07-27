Журова: возможную неудачу украинских спортсменов могут приравнять к поражению на фронте

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о разрешении украинцам выступать на турнирах с россиянами.

«Сначала они запретили своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, но потом увидели, мягко говоря, негативную ответную реакцию. Атлеты просто находились в стрессе и не знали, как себя вести. Возьмём ситуацию на чемпионате мира по фехтованию, где Игорь Рейзлин был вынужден сняться, поскольку его ждала встреча с россиянином. Так могло дойти до абсурда. Плюс украинцы боятся противостоять нашим, потому что опасаются: возможную неудачу могут приравнять на родине к поражению на фронте. Людям проще вообще не участвовать, чем потом сталкиваться с негативом со стороны болельщиков. А ведь МОК как раз выступает строго против того, чтобы через спорт шла рознь между двумя государствами. Так быть не должно», — заявила Журова RT.

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию.