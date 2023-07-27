Глава ОКР о разрешении украинцам выступать на турнирах с россиянами: разум восторжествовал

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков одобрил разрешение украинцам выступать в турнирах с россиянами.

«Спорт должен быть вне политики, и любое политическое вмешательство — это зло. Разум восторжествовал», — цитирует Позднякова РИА Новости.

27 июля Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал спорт сильнейшим мирным оружием.