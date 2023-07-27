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В Минспорте назвали спорт сильнейшим мирным оружием

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Министр спорта России Олег Матыцин назвал спорт сильнейшим мирным оружием.
В Минспорте назвали спорт сильнейшим мирным оружием
  • РИА Новости

«Спорт — это сильнейшее мирное оружие, и от нас зависит, как мы его используем», — цитирует Матыцина РИА Новости.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал подробности проведения соревнований.

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