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Сорокин: Всемирные игры дружбы в России проведут с 15 по 29 сентября 2024 года

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Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал подробности проведения соревнований.
Сорокин: Всемирные игры дружбы в России проведут с 15 по 29 сентября 2024 года
  • РИА Новости

«Основную нагрузку примет на себя Москва — там пройдут 22 вида спорта. Здесь же будут церемонии открытия и закрытия, здесь же будут дома стран‑участниц. Пять видов пройдут в Екатеринбурге», — цитирует Сорокина «Матч ТВ».

Основным центром игр станут столичные «Лужники». Первые Игры дружбы состоялись в Москве в 1984 году. Тогда соревнования были организованы для стран, которые отказались ехать на Олимпийские игры — 1984 в США.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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