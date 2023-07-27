Сорокин: Всемирные игры дружбы в России проведут с 15 по 29 сентября 2024 года

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал подробности проведения соревнований.

«Основную нагрузку примет на себя Москва — там пройдут 22 вида спорта. Здесь же будут церемонии открытия и закрытия, здесь же будут дома стран‑участниц. Пять видов пройдут в Екатеринбурге», — цитирует Сорокина «Матч ТВ».

Основным центром игр станут столичные «Лужники». Первые Игры дружбы состоялись в Москве в 1984 году. Тогда соревнования были организованы для стран, которые отказались ехать на Олимпийские игры — 1984 в США.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.