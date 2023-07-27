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Россия проведёт Всемирные игры дружбы в 2024 году

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Россия проведёт Всемирные игры дружбы в 2024 году
  • РИА Новости

«В сентябре 2024 года Россия проведёт Всемирные игры дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге. Планируем проводить эти Игры раз в четыре года», — заявил Матыцин в рамках форума Россия — Африка.

Международный форум 27—28 июля проходит в Санкт-Петербурге.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Матыцин дал понять, что российские спортсмены не будут подписывать декларации, осуждающие СВО.

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